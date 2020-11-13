Югорчан приглашают выступить экспертами нормативно-правовых актов, принимаемых правительством округа

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Югорчан приглашают выступить экспертами нормативно-правовых актов, принимаемых правительством округа

Жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры имеют возможность принимать участие в общественных обсуждениях проектов правовых актов губернатора, правительства автономного округа, а также исполнительных органов государственной власти Югры, которые затрагивают интересы предпринимательского сообщества.

Принять участие в общественных обсуждениях проектов правовых актов и выразить свое мнение может каждый житель автономного округа, авторизовавшийся на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти.

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Пт, 11/13/2020 - 10:01

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