Югорчан приглашают выступить экспертами нормативно-правовых актов, принимаемых правительством округа

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры имеют возможность принимать участие в общественных обсуждениях проектов правовых актов губернатора, правительства автономного округа, а также исполнительных органов государственной власти Югры, которые затрагивают интересы предпринимательского сообщества.
Принять участие в общественных обсуждениях проектов правовых актов и выразить свое мнение может каждый житель автономного округа, авторизовавшийся на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти.