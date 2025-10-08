Яркие открытия и полезные встречи: ХМАО-Югра – в лидерах масштабной акции «Поделись своим знанием»
Ежегодная просветительская акция Общества «Знание» проходила с 1 по 30 сентября. За это время в каждом регионе страны лекторы и выдающиеся деятели государства рассказали молодежи о достижениях России в разных отраслях и ее победах, о семье и традиционных ценностях, культуре, спорте, карьерных возможностях и многом другом.
«Главный результат этой акции — это десятки тысяч молодых людей, которые получили новые знания от выдающихся деятелей страны. На наших мероприятиях школьники и студенты смогли узнать много полезной и важной информации, а также лично пообщаться с теми, кто сегодня пишет историю России. Именно такой прямой диалог формирует у молодежи целостную картину мира и гордость за свою родину», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.
Всего состоялось 4 тысячи лекций, встреч, мастер-классов. Помимо Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, самыми активными участниками акции стали Самарская, Свердловская, Кемеровская, Оренбургская, Ростовская, Нижегородская области, Пермский, Ставропольский, Хабаровский края, Республика Мордовия. Каждый из них рассказал о развитии своей отрасли. Уделили внимание реализации молодежной политики и культуры, поговорили о сфере образования и роли учителя, о значении национальных проектов в здравоохранении, а также о трансформации строительной отрасли и комплексном развитии территории.
Среди лекторов акции в этом году — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Координационного совета Российского общества «Знание» Любовь Глебова, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, депутат Государственной Думы, председатель правления общественной организации «Российские студенческие отряды» Юлия Дрожжина, Председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина и многие другие.
Лектором акции мог стать любой желающий, используя материалы из библиотеки Общества «Знание». В этом году самыми популярными стали темы «Возвращение в состав России: сила единства», «Русский язык — не просто язык», «Геноцид советского народа», «А что после войны?», «СВОи герои: кто сегодня защищает страну», а также кинолекция «Краткая история русской культуры» и викторина «Десантная операция по освобождению острова Шумшу».
Кроме того, в преддверии марафона Знание.Первые в рамках акции «Поделись своим знанием» просветительская организация запустила серию лекций, приуроченных к 80-летию атомной отрасли. Их объединил тематический трек «Все начинается с атома». Всего состоялось более 250 встреч, на которых ребята узнали, как прирученный атом служит человеку, познакомились с уникальным российским проектом по строительству атомных ледоколов.
Отметим, что организатором акции выступило Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Российских студенческих отрядов, Агентства стратегических инициатив (АСИ), Ассоциации развития финансовой грамотности, сторонников партии «Единая Россия», социального проекта «Команда Звездный Десант». Акция проходила в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».