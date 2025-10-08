Правительство России одобрило повышение сборов за добычу диких животных
Правительство Российской Федерации одобрило инициативу по увеличению ставок сборов за охоту на диких животных и птиц. Поправки могут вступить в силу с 1 января 2026 года.
Эксперты предполагают, что повышение стоимости легальной охоты может способствовать восстановлению популяции редких видов животных, не скрывая в то же время опасений, что увеличение ставок может привести к росту браконьерства.
С ростом ставок охота может стать менее доступной для некоторых слоёв населения, особенно для жителей сельских районов, для которых добыча диких зверей — способ пропитания.
Ставки сборов на отдельные виды животных для физических лиц значительно возрастут.
Например, плата за добычу оленя или лося может увеличиться до 7800 рублей (ранее было 1500 рублей). Отстрел сайгака охотникам обойдется в 1560 рублей вместо 300, стоимость разрешения на добычу косули, кабана или рыси также возрастет с 450 до 2340 рублей, соболя или выдры — со 120 до 624 рублей.
Госпошлина за разрешение на добычу охотничьих ресурсов также увеличится вдвое. Платить сборы будут только физические лица. Организации и индивидуальные предприниматели освобождены от этих обязательств.
Это решение принято потому, что организации и ИП уже несут финансовую нагрузку в виде арендной платы за охотничьи угодья, государственных пошлин и платы за специальные разрешения. Эксперты считают, что введение дополнительного сбора для организаций и ИП стало бы формой двойного налогообложения.