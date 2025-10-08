Более 750 ветеранов и людей с инвалидностью в Югре получают две пенсии от Отделения Социального фонда России
В настоящий момент 756 жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры получают одновременно две пенсии в рамках действующего законодательства.
Отдельные категории граждан имеют право на одновременное получение двух пенсий. Перечислим некоторые из них:
- участники Великой Отечественной войны и лица, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» или «Житель осаждённого Сталинграда», могут получать одновременно государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости по достижении пенсионного возраста и при наличии требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента;
- граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, могут получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости при соблюдении условий по стажу (15 лет) и требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента (30 баллов в 2025 году).
- родители военнослужащих, погибших или умерших вследствие травм, полученных в ходе службы, могут получать государственную пенсию по случаю утраты кормильца и страховую пенсию по старости (инвалидности), социальную пенсию по старости (инвалидности) или пенсию за выслугу лет (по инвалидности);
- лица, пострадавшие от радиации (чернобыльцы) могут получать государственную пенсию по инвалидности, как пострадавшие от аварии на ЧАЭС, и страховую пенсию по старости при соблюдении условий по стажу и при наличии требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента.
- супруги лиц, состоявших в добровольческих формированиях и погибших при исполнении обязанностей, могут получать государственную пенсию по потере кормильца и другие виды назначенных государством пенсий, за исключением аналогичных пособий по причине смерти кормильца;
- бывшие военнослужащие (за исключением граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) могут получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности для военнослужащих и страховую пенсию по старости (за вычетом фиксированной выплаты).
- бывшие федеральные госслужащие могут получать пенсию за выслугу лет и долю страховой пенсии по старости, установленную к пенсии за выслугу лет.
Ознакомиться с подробным списком категорий граждан, обладающих правом на две пенсии, можно на официальном сайте Социального фонда России: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/pensions/dve_pens/
Для оформления выплат необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по ХМАО - Югре или подать заявление через портал госуслуг.
По всем возникшим вопросам, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Вся актуальная информация — в наших официальных аккаунтах:
ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм
Отделение СФР по ХМАО-Югре