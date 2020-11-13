Югорских авторов и знатоков локальных брендов приглашают присоединиться к проекту «Живое наследие»

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Жителей регионов России приглашают принять участие в конкурсе «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России», проводимом на интерактивной цифровой платформе Живоенаследие.рф.
Цель общественного проекта «Живое наследие», реализуемого при поддержке фонда президентских грантов и общественной палаты Российской Федерации, - формирование сети местных сообществ спасения, возрождения и популяризации локальных достопримечательностей России.
В настоящий момент создается список топ-1000 культурных и туристических брендов. В него войдут бренды, известные преимущественно на локальном уровне и имеющие потенциал стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов в национальном и глобальном масштабе.
Югорским краеведам, экспертам по туризму и культурному наследию, представителям креативных индустрий и туристического бизнеса, туристско-информационных центров, органов государственной власти и местного самоуправления также предлагается добавить свою достопримечательность на платформе Живоенаследие.рф.