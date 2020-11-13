Югорчан приглашают к участию в конкурсе «Ключевое слово»

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Югорчан приглашают к участию в конкурсе «Ключевое слово»
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) объявляет о старте кампании для соискатетелей всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

Это конкурс проектов, который направлен на содействие сохранению языкового многообразия Российской Федерации. Цель творческого состязания – выявление, общественное признание заслуг выдающихся специалистов в сфере сохранения языков, популяризация знаний о них.

Конкурс призван подчеркнуть многогранность России, определить лучшие практики, поощрить участников за особый вклад в сохранение языкового наследия Российской Федерации.

Участниками конкурса могут стать совершеннолетние граждане и юридические лица Российской Федерации: авторы или авторские коллективы, представители общественных, коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на сохранение языков народов России.

Оценку конкурсных проектов осуществляет экспертный совет, в состав которого входят общественные деятели, а также деятели в области науки, образования и культуры.

В рамках премии предусмотрено 7 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Заявки принимаются до 1 декабря 2020 года по электронной почте slovo@fadn.gov.ru

Подробная информация – на сайте ФАДН России.

info@admhmao.ru

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 11/13/2020 - 10:18

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