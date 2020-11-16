О поддержке семей с детьми в условиях пандемии

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13 ноября в режиме онлайн-трансляции состоялся прямой эфир с губернатором Югры Натальей Комаровой. Глава региона вместе с жителями округа обсудили социальную поддержку семей с детьми в условиях пандемии, включающую развитие детской инфраструктуры, адресные меры поддержки семей и празднование Десятилетия детства в Югре.
В онлайн-встрече приняли участие общественники, главы муниципальных образований и профильных департаментов, а также жители региона. К эфиру подключились жители посёлка Пионерский и городов Мегиона, Нягани, Ханты-Мансийска, Лангепаса, Нижневартовска, Сургута.
Модератором встречи была председатель правления «Совет матерей России», победитель конкурса «Лидеры России. Политика» и «Лучший родительский блогер» Татьяна Буцкая, воспитатель и блогер Юлия Новикова, многодетный отец, член отцовского клуба «Крепость» Николай Шеин.
С докладами перед губернатором и югорчанами выступили руководители профильных департаментов.
Так, директор департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тереза Пономарева в своём докладе отметила, что бюджет автономного округа социально ориентирован, ни в одном субъекте нет столько мер социальной поддержки, а всего их 91, причём более половины из них предоставляется с учётом адресности и нуждаемости. И для семей с детьми в Югре предусмотрено 49 видов мер социальной поддержки.
С начала года каждая третья югорская семья с детьми получила финансовую поддержку из средств бюджета автономного округа. Кроме того, дополнительно к другим видам помощи в 2020 году в период действия режима повышенной готовности более 6 000 малообеспеченных граждан единовременно получили все выплаты государственной социальной помощи.
Следует отметить, что в онлайн-встрече приняла участие и доктор психологических наук, международный эксперт Галина Семья. Она высоко оценила программу «Десятилетие детства», реализуемую в Югре.
– Я посмотрела отчёт мероприятий и план второго этапа. Цифры меня очень порадовали. Доля детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, составила в прошлом году 100 %. Эта цифра недостижима для многих регионов. Хотя плановое значение показателя 95 %, и каждый процент даётся очень тяжело, вы опередили общероссийский уровень, – считает федеральный эксперт.
Таким образом, говоря о поддержке семей, развитие талантов и способностей детей Югры, а также о реализации социальных программ в регионе главным является:
- Социальная поддержка семей:
* Каждая третья семья округа получает различные виды социальной поддержки — всего в регионе их 49.
* При рождении ребенка после 1 января 2020 года семья получает подарок-карту «Расту в Югре», при её активации выплаты из окружного бюджета поступают на счёт родителей.
* В округе работает система автоматического назначения шести мер поддержки, среди которых ежемесячное социальное пособие на ребёнка-инвалида и ребенка, потерявшего кормильца.
* Центрами занятости населения Югры в этом году трудоустроено более 30 000 граждан, в том числе более 12 000 человек – на временные работы.
* Гранты губернатора предоставляются по 13 направлениям, в том числе в сфере «Поддержки семьи, материнства, отцовства и детства»: 14 местных НКО получили гранты на реализацию таких проектов в регионе.
- Развитие детей:
* В Югре утвержден план Десятилетия детства на новый трехлетний цикл: эксперт из Москвы Галина Семья высоко оценила предложенные мероприятия и отметила высокий уровень охвата различных групп детей.
* Уже два года в регионе создаются научные клубы «Фабрика миров», где детей вовлекают в проектную и техническую деятельность, начиная с 1 класса (об участии в проекте рассказали в прямом эфире школьники из Мегиона и Нягани).
* Также в Югре реализуется совместный проект ЮГУ «Месторождение талантов» с образовательным центром «Сириус» в Сочи: более 3 000 школьников прошли обучение по программам научной и инновационной направленности.
* В Сургутском госуниверситете создан Региональный модельный центр, где обучают детей 10-18 лет по 27 программам дополнительного образования: там учатся 517 школьников, из них больше половины по техническим и естественнонаучным дисциплинам.
- Помощь многодетным семьям:
* Родители, у которых появился третий и последующий ребенок в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года, имеют право на поддержку в виде однократного погашения оставшейся суммы ипотечного кредита.
* Также у семей Югры есть возможность направить на выплату жилищных кредитов средства материнского капитала и Югорского семейного капитала.
* Родителям с третьим и последующим ребенком предоставляется единовременная выплата на нужды семьи в размере 35 тысяч рублей: эту поддержку уже получили более семи тысяч югорчан.
Информацию подготовила: Ирина Самсонова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры