В посёлке Сосьве Берёзовского района построят новую школу

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В посёлке Сосьве Берёзовского района построят новую школу

Старое здание школы села Сосьвы Берёзовского района, построенное 45 лет назад, не отвечает современным требованиям и образовательным стандартам. Строительство новой школы должно было начаться в этом году.

Директор Сосьвинской средней общеобразовательной школы Наталья Слепцова рассказала:

– У нас планируется строительство нового здания школы. Изначально в проекте было заявлено о строительстве трехэтажного здания. Но в связи с тем, что в январе 2019 года в эксплуатацию было введено большое здание пришкольного интерната, то часть его помещений стала использоваться в учебных целях. Проект здания новой школы претерпел некоторые изменения. Сейчас уже в планах строительство двухэтажной школы. Как только проект пройдет экспертизу, сразу же начнётся строительство нового здания школы. На данный момент мы не можем точно сказать, когда это произойдёт, в 2021 году или в 2022 году, но новая школа однозначно будет.

Деревянный интернат в посёлке Сосьве сгорел в 1999 году. Только через 20 лет, в январе 2019 году в эксплуатацию было введено новое здание. Интернат рассчитан на проживание 100 детей. Но за годы строительства здания количество детей значительно сократилось – в настоящее время в нём проживает всего 16 воспитанников из деревень Кимкьясуй и Ломбовож. Именно из-за этого часть помещений была отдана под школу.

Людмила Теткина

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

Пнд, 11/16/2020 - 13:41

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