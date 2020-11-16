Дети из малых поселений Белоярского района вернулись в школы после осенних каникул

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Школьников на вертолетах доставили к месту учебы. Такие спецрейсы были организованы в село Полноват Белоярского района, куда с каникул вернулись дети, проживающие в деревнях Пашторы, Тугияны и Ванзевата, а также в село Казым, где обучаются дети со стойбищ и из деревень Нумто и Юильск.
Осенние школьные каникулы в Югре в этом году были организованны с 26 октября и продлились на неделю дольше – до 8 ноября.
– Дети с каникул вернулись в понедельник 9 ноября, – рассказал директор Полноватской средней общеобразовательной школы Алексей Григорьевич Лузянин, – Наших школьников на каникулы и с каникул привозят спецрейсом, это всё стало возможным благодаря главе Белоярского района Сергею Петровичу Маненкову. Мы пишем ему официальное письмо, где просим организовать такой рейс для наших ребят.
Перед отъездом домой и сразу по приезду в школу-интернат с каникул у детей брали тесты на COVID-19. 12 ноября мы получили отрицательные результаты, после этого учащиеся приступили к учёбе. До этого они учились дистанционно. Такие меры были предприняты, согласно Распоряжению губернатора Югры, для того, чтобы дети не распространяли инфекцию по стойбищам и деревням и, соответственно, не привезли в образовательные учреждения.
В настоящее время в школе села Полновата организовано очное обучение.
– У нас пока все нормально, занимаемся очно, – рассказывает директор школы А.Г. Лузянин. – Но сейчас нет кабинетной системы, т.е. это когда классы закреплены за определенными кабинетами. Массовые мероприятия также запрещены, те же линейки проводим по школьному радио. Теперь они у нас называются «Радиолинейки». Все мероприятия проводим в онлайн-формате. Во время осенних каникул был организован онлайн-лагерь, в том числе и для детей, которые были на осенних каникулах в Пашторах, Тугиянах и Ванзевате. Теперь в этих поселениях есть интернет.
Конечно, мы и в дальнейшем хотели бы учиться очно, но от нас это не зависит. Ситуация сейчас становится все напряжённей. Если больных не будет, то продолжим работать в очном режиме. Мы и в прошлом году занимались очно, весной только на две недели уходили на дистанционное обучение. С 18 апреля вышли и до конца учебного года проработали в очном режиме.
Алексей Григорьевич Лузянин также рассказал, что в школе и пришкольном интернате соблюдаются все меры предосторожности:
– В связи с пандемией были введены дополнительные меры. Согласно документам, сейчас два раза в день проводим термометрию, медицинский осмотр, утренний фильтр. Теперь медицинский работник ещё тщательней следит за здоровьем детей, особенно за воспитанниками, проживающими в интернате. Проводим все необходимые мероприятия, включающие в себя дезинфекцию каждые два часа, применения антисептиков и т.д. Сотрудники, педагоги обязаны носить маски, дети по желанию.
Стоит добавить, в образовательном учреждении села Полновата обучается 169 детей. В пришкольном интернате проживет 15 детей из поселений Ванзевата, Тугияны и Пашторы.
Директор Казымской средней общеобразовательной школы Мария Викторовна Чаренцева рассказала:
– В нашем пришкольном интернате проживает 51 ребенок со стойбищ, а также из деревень Юильска и Нумто. Наши дети тоже вернулись с каникул. В село Казым школьники были доставлены вертолётами. Они также перед отъездом и по приезду домой сдавали анализы на коронавирус. В данный момент все дети учатся очно.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры