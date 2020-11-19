В Ханты-Мансийске проходит форум «Югратур-2020»

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Туристский форум «Югратур-2020» проходит в формате в онлайн. Участников приветствовал заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев.
«За последний год мир изменился и онлайн-формат стал привычной частью нашей повседневной жизни. Очень важно рассматривать новые условия как возможность трансформировать существующие бизнес-модели, увидеть иные пути развития, такие, как продвижение туризма на онлайн-площадках. Нам нужно уже сегодня, используя в онлайн-формате принципы межрегионального взаимодействия, формировать отложенный спрос на внутренние направления. По экспертным оценкам, после снятия всех ограничений прогнозируется существенный рост запросов на путешествия внутри страны. Югра должна быть готова к этому спросу», - отметил он.
Алексей Забозлаев напомнил, что 2020 год оказался сложным для индустрии гостеприимства. И для поддержки отрасли государством введены меры для стимулирования туристского бизнеса. Одной из них стал запуск программы поддержки внутреннего туризма – туристический кэшбэк, в рамках которой путешественники могут вернуть часть потраченных на поездки по стране денег. В этой программе в том числе участвуют гостиницы и туроператоры Ханты-Мансийского округа. Также ряд проектов Югры получили грантовую поддержку Федерального агентства по туризму на развитие внутреннего и въездного туризма.
Отметим, что в форуме принимают участие около 500 представителей туристической отрасли Югры и других регионов России, Ростуризма, Агентства стратегических инициатив, эксперты Минпромторга и Минприроды России, руководители органов исполнительной власти автономного округа и муниципальных образований.
В деловой программе «Югратура» - экспертные сессии по медицинскому туризму и организации экотуризма на особо охраняемых природных территориях. Отдельный круглый стол будет посвящен вопросам промышленного туризма.
Также участники форума обсудят развитие сервиса на малых объектах туризма, реновацию сервиса, новые направления в туристической сфере.
Для сотрудников сферы гостеприимства пройдет обучающий семинар в рамках проекта «Школа сервиса», инициированного фондом развития Югры и гостиничным комплексом «Югорская долина».
Участникам форума планируется презентовать цифровую туристическую платформу visitugra. В настоящее время фонд развития завершает разработку ресурса, который станет инструментом управления отраслью, продвижения и продажи услуг предприятий сферы туризма и гостеприимства.
На полях форума правительство автономного округа подпишет соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму. Накануне проект соглашения был одобрен правительством Югры. Также запланировано подписание соглашения между автономной некоммерческой организацией «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» и Фондом развития Югры о сотрудничестве в сфере туризма.
На официальном сайте форума организована трансляция тематических сессий и круглых столов.