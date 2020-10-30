Югра проведет прямую линию гостеприимства

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Настоящая сибирская зима с бесконечными сугробами до самого горизонта, пожалуй, самый белый снег, этностойбища, трофейная рыбалка — все это Югра.
В ток-шоу «Прямая линия гостеприимства» 4 декабря примет участие Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югра – Наталья Комарова, руководитель Фонда развития Югры Роман Генкель, организатор экспедиций на Приполярный Урал Евгений Свитов, руководитель компании-организатора промышленных и этнографических туров Василий Сочилин (туристско-транспортной компании «Спутник»), Надежда Лебедева – учредитель Федерации ездового спорта Югры.
Зрителей ждет много практических советов:
- организация восхождения на самую высокую точку Уральских гор (гору НАродная),
- безопасные сплавы по бурным сибирским рекам,
- прогулки среди обитателей каменного века (мамонтов),
- где можно увидеть, как добывается «черное золото» и «потрогать» его руками,
- поездки по замерзшим реках, заледенелой тайге в дружной хвостатой команде.
Участники «Прямой линии гостеприимства. Югра» также узнают, какой деликатес поставлялся к царскому столу специально из Югры, что такое княженика и какие вкуснейшие десерты готовят из сосновых шишек.
В прямом эфире зрители смогут получить на свои вопросы касательно отдыха в Югре.
Участие по предварительной регистрации: https://events.webinar.ru/asi/7326413
Онлайн-проект "Прямая линия гостеприимства" запущен в июне 2020 года проектным офисом АСИ по развитию туризма вместе с Партнерством ТИЦ. Гости проекта - губернаторы российских регионов и представители туристических информационных центров, в прямом эфире они рассказывают слушателям о новых направлениях поездок, уникальных местах для интересных путешествий.
Источник: Департамент промышленности Югры