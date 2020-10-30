Депутаты Югры одобрили исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии – 2030

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На депутатских слушаниях в думе Югры, которые прошли в онлайн формате, был рассмотрен вопрос о ходе исполнения в 2019 году плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2030 года.
Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис отметил, что основной целью стратегии является повышение качества жизни населения автономного округа в результате формирования новой модели экономики, основанной на инновационной трансформации нефтедобывающей отрасли, конкурентоспособности человеческого капитала и создания условий для благоприятной окружающей среды, сбалансированного пространственного развития. «В октябре правительство автономного округа заключило с Российским энергетическим агентством министерства энергетики Российской Федерации соглашение о взаимодействии, в котором закреплены намерения сторон о создании в регионе центра компетенций нефтегазовой отрасли Российской Федерации, - напомнил Николай Милькис. - Ведущими направлениями работы центра станут научно-техническая и инновационная деятельность нефтегазового комплекса».
Продолжена работа по развитию кластеров. В Югре действуют 2 организационно оформленных кластера – лесопромышленный и газоперерабатывающий.
ВРП Югры более чем на 10% превысил уровень, установленный планом Стратегии – 2030.
Промышленная политика правительства автономного округа позволила нарастить объем инвестиций в Югру до 953,5 млрд рублей, сохранив положительную динамику.
По итогам 2019 года среди субъектов России Югра занимает 3 место по объему инвестиций в основной капитал и 3 место по объему инвестиций на душу населения - 571,2 тыс. рублей, что в 4,3 раза выше среднероссийского показателя (131,6 тыс. рублей).
В 2020 году объем инвестиций составит 939,4 млрд рублей, при этом Югра по-прежнему остается в тройке лидеров по объему инвестиций в основной капитал и по объему инвестиций на душу населения.
При реализации в автономном округе национальной технологической инициативы правительством Югры обеспечено развитие инновационно-инвестиционной инфраструктуры, привлечение, подготовка и совершенствование кадровых ресурсов для инновационной системы на базе ведущих университетов региона.
В рамках соглашения о сотрудничестве между технопарком высоких технологий и технопарком Санкт-Петербурга, заключенного в мае 2019 года, обозначены перспективы развития рынков: «MariNet», «EnergyNet», «FoodNet», «HealthNet» в Югре.
Продолжается реализация задач в сфере информационных технологий и цифрового развития.
В июне 2019 года автономный округ перешел на цифровое наземное эфирное вещание. Построено 380 км волоконно-оптических линий связи в Березовском районе, в результате 3,5 тыс. жителей с. Ломбовож, п. Сосьва, с. Саранпауль и с. Няксимволь получили возможность пользоваться государственными и муниципальными услугами.
Для обеспечения доступа к сети Интернет коренных малочисленных народов Севера, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах, реализуется проект «IT-стойбище», в котором принимают участие 26 стойбищ (2,2 тыс. человек).
Для удобства граждан разработано мобильное приложение «Госуслуги Югры».
В Югре используется нейронная сеть, позволяющая представлять информацию о наиболее востребованных сервисах Единого портала государственных и муниципальных услуг, отвечать в режиме реального времени на вопросы граждан при получении услуг, используя технологию искусственного интеллекта.
Во всех муниципальных образованиях запущена единая интегрированная цифровая образовательная система на базе региональной цифровой образовательной платформы «Образование 4.0».
Начата реализация проекта «Цифровой гражданин Югры» по организации и проведению обучения населения ключевым компетенциям цифровой экономики. Обучение проводится в 224 центрах общественного доступа.
Центр IT-компетенций создает систему подготовки кадров для цифровой экономики «Школа – вуз – производство». В 2019 году запущены 2 новых образовательных проекта: «Яндекс-Лицей» и «Кодвардс». Проекты ориентированы на формирование и развитие навыков программирования у школьников младшего и среднего звена.
В пилотных муниципальных образованиях – Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Мегионе и Советском районе эксплуатируется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».
Югра занимает 3 место среди субъектов Российской Федерации по качеству предоставления электронных услуг.
Для решения задачи по созданию условий для всемерного повышения конкурентноспособности человеческого капитала правительством автономного округа продолжена работа по расширению возможностей для активного долголетия жителей автономного округа, поддержки семей с детьми, развитию культуры, физкультуры и спорта, формированию комплексной системы образования, отвечающей современным требованиям с учетом потребностей работодателей.
Во всех населенных пунктах в зависимости от численности населения обеспечена доступность медицинской помощи: организованы медицинские домохозяйства, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории и больницы. Укомплектование штатных должностей фельдшерско-акушерских пунктов составило более 90% (в Российской Федерации – 83%).
25 телемедицинских центров обеспечивали консультации пациентов с ведущими федеральными медицинскими центрами.
Сохранена позитивная динамика снижения общего коэффициента смертности до 6,0 (число умерших на 1 тыс. человек населения). Младенческая смертность составила 4,2 случая на 1000 родившихся, что более чем на 10% ниже показателя 2017 года. Увеличен показатель ожидаемой продолжительности жизни в 2019 году до 75,04 лет. Целевой ориентир к 2030 году – 79,05 лет.
Далее Николай Милькис остановился на политике в сфере образования, его доступности для югорчан с ограниченными возможностями здоровья: «В 18 профессиональных образовательных организациях и в 3 организациях высшего образования автономного округа созданы условия для обучения 300 инвалидов, в том числе в вузах обучаются 80 человек. По оценке Рособрнадзора, в 2019 году Югра заняла 2 место среди субъектов России по уровню качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур».
Добавим, министерство финансов и министерство просвещения России признали модель персонифицированного финансирования дополнительного образования Югры (сертификаты) лучшей практикой в стране.
В Югре функционирует 5 детских технопарков «Кванториум» (Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Радужный, Сургут, Югорск), в которых занимаются более 15 тысяч школьников, мобильный технопарк с охватом не менее 6 тыс. детей ежегодно. В автономном округе 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по дополнительным образовательным программам, из них 11,7 тыс. – дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды.
В 2019 году регион присоединился к реализации проекта «Яндекс.Лицей», реализуемого в 131 городе России и Казахстана.
За 2019 год с 5 до 74 выросло количество спортивных программ. В 2019 году в мероприятиях окружного, межрегионального, всероссийского и международного уровней приняло участие 62,3 тыс. человек.
В 2020 году введены в эксплуатацию крытый каток в Урае, региональный центр единоборств в Ханты-Мансийске. Приобретены 7 спортивных комплектов для формирования малых спортивных площадок в Мегионе, Нягани, Кондинском, Березовском, Советском районах и 11 комплектов борцовских ковров для самбо, а также малые спортивные площадки в г. Покачи и Белоярском районе.
В Сургутском районе создано 3 спортивных комплекса с универсальным игровым залом.
«Одним из основных направлений Стратегии – 2030 является снятие ограничений для вхождения субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в экономику региона, - продолжил Николай Милькис. - В целях развития конкуренции, повышения доступности услуг в социальной сфере продолжается процесс передачи полномочий по оказанию отдельных услуг социальной сферы в негосударственный сектор».
По итогам 2019 года передано на исполнение негосударственным организациям 49 видов услуг; обеспечена передача негосударственным организациям 14,7% средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, объем переданных средств составил 2,8 млрд рублей; количество негосударственных поставщиков услуг, включенных в единый реестр, составило 1617 организаций (на 1 января 2019 года – 1049); количество потребителей, воспользовавшихся услугами негосударственных поставщиков, увеличилось на 6,3% - до 209,2 тыс. человек.
Принятые меры позволили социальным предпринимателям и социально ориентируемым некоммерческим организациям в 2020 году участвовать в оказании населению 52 услуг социальной сферы (2016 год – 11 услуг); число потребителей, воспользовавшихся услугами негосударственных поставщиков, получающих поддержку из бюджета автономного округа, увеличилось в 4,3 раза – до 219 тыс. человек. Финансовую поддержку за девять месяцев 2020 года получили 216 социальных предпринимателей в общем объеме 61,3 млн рублей.
Министерство экономического развития России совместно с АСИ ежегодно формирует рейтинг по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и организаций социального предпринимательства. Югра занимает 1 место на протяжении 3 лет.
В заключение Николай Милькис обозначил задачи Стратегии – 2030 по формированию «здоровой» экологии: внедрен комплексный подход к решению экологических проблем, направленный на совершенствование регионального природоохранного законодательства, программно-целевое обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности, повышение уровня экологической культуры населения.
В Югре эффективно функционирует система непрерывных наблюдений за воздействием на состояние окружающей среды в границах лицензионных участков, которой охвачено 97,3% лицензионных участков.
Продолжается создание 5 комплексных межмуниципальных полигонов ТКО.
В целях защиты населения и объектов экономики завершено строительство второй очереди дамбы в п. Приобье Октябрьского района протяженностью 460 метров.
Реализуются проекты по созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения (Реполовский кедровый бор, Тундринский кедровый бор, «Ягельный» общей площадью 4,3 тыс. га), что в том числе позволит в дальнейшем создать условия для увеличение туристического потока.