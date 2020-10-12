Новый цех по переработке дикоросов запустят в окружной столице

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АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» в округе и за его пределами более всего известен выпуском деликатесной рыбной продукции. Предприятием налажен вылов и последующая переработка местной речной рыбы, перерабатывается и морская рыба, поступающая в Ханты-Мансийск от различных поставщиков. В ассортименте предприятия несколько десятков наименований рыбной продукции, прежде всего, это различные виды рыб холодного и горячего копчения. Объём выпускаемой продукции сотни тонн рыбы в год. Например, в этом году предприятие переработало около 170 тонн рыбы.
Несмотря на большие объёмы по переработке рыбы, предприятие не ограничивается производством одной только рыбной продукции. На сегодняшний день рыбокомбинат продолжает внедрять новые современные технологии и расширяет свой ассортимент. В начале следующего года планируется запуск нового цеха по переработке дикоросов. Всё необходимое технологическое оборудование закуплено, подготовлены производственные площади.
По словам исполняющего обязанности генерального директора Виктора Данилецкого, линия по заготовке дикоросов существовала и до этого периода, но количество выпускаемой продукции не удовлетворяло потребительский спрос, что и привело к необходимости расширения производства.
Новый цех рассчитан на переработку 150 тонн дикоросов в год. Прежде всего, планируется использование местного сырья, таких ягод, как брусника, клюква, черника, а также грибов. Планируются их переработка, в том числе прямая заморозка, на потребительском рынке будут представлены замороженные полуфабрикаты, варенье и другие сладости. Например, рыбокомбинат намерен наладить линию по производству шоколада и готовиться к выпуску шоколадной продукции с добавлением местных ягод. «Производственный цикл будет организован с соблюдением всех актуальных санитарных и противоэпидемиологических норм», – заявил В. В. Данилецкий.
Дикоросы будут поставляться со всего округа, в том числе планируется их закупка и у представителей коренных народов Севера, что повлияет на их материальный уровень жизни. Все эти новшества потребуют организации специальных пунктов закупки дикоросов и их транспортировку. Кроме того, планируется собственный сбор сырья. Благодаря этому на предприятии будут созданы новые рабочие места как в самом городе, так и в муниципалитетах.
Следует отметить, что в осуществлении данного проекта рыбокомбинату помощь оказывает помощь администрация г. Ханты-Мансийска, которая является одним из учредителей акционерного общества.
Свою продукцию АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский будет реализовывать не только в Югре, но и в других регионах.
Пётр Молданов
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей