Губернатор Югры поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Сегодня в России отмечается День медицинского работника. С профессиональным праздником медиков поздравил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он подчеркнул, что этот праздник — еще одна возможность выразить благодарность людям, чьи знания, опыт и самоотверженность ежедневно спасают жизни.
«Поздравляю врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров и всех работников сферы здравоохранения с праздником! Спасибо за профессионализм и преданность делу», — написал в своем официальном телеграм-канале глава региона.
Руслан Кухарук отметил, что команда правительства Югры четко осознает значимость этой важной профессии, стремится создать комфортные условия для работы и жизни, ведь благополучие медиков — залог здоровья жителей автономного округа.
Губернатор привел статистику, что только в этом году по окружной госпрограмме в медорганизации поставлено 19 автомобилей скорой помощи, запланировано приобретение еще 60 машин. В регионе строятся новые больницы и поликлиники, закупается современное оборудование, внедряются передовые медицинские технологии. «Важно, чтобы у наших врачей были все необходимые условия для оказания качественной медицинской помощи», — подчеркнул он.
О подвигах, которые ежедневно совершают медики, рассказывает проект департамента здравоохранения Югры «Победившие болезнь». Видео можно посмотреть в официальных аккаунтах ведомства. «Новости Югры» тоже публиковали несколько историй спасения.