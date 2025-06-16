Первые гонки на обласах в этом году пройдут в Нефтеюганском районе
В Нефтеюганском районе на базе отдыха «Сказка» пройдут гонки на обласах, старт соревнований назначен на 21 июня. Об этом говорится в телеграм-канале правительства Югры.
Открытые соревнования по гребле на обласах в этом году немного другие. Сейчас в соревнованиях будут не только спортсмены из Югры, но и гости из Уватского района Тюменской области. Гостей этнопраздника ждут не только соревнования, но и мастер-классы по изготовлению обласа, плетению сетей. Можно будет попробовать национальные блюда и попробовать покататься на сапборде. Одиночные заезды стартуют в 10:00, официальное открытие соревнований в 12:00.
Напомним, Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах пройдет 5-6 июля. Местом проведения станет микрорайон «Восточный» в протоке реки Горная. В заплывах примут участие порядка 270 спортсменов. Югра ждет гостей из Алжира, Беларуси, Ирана, Израиля, Казахстана, Камеруна, Китая, Киргизии, Марокко, Сирии, Туниса, Турции, Туркменистана, Уганды, Узбекистана.