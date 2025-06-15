В Югру возвращаются большие шахматы
Ханты-Мансийск на следующей неделе примет Лигу чемпионов Азиатских шахматных клубов.
Таково решение Азиатской шахматной федерации.
Проведение крупного международного состязания в России станет знаковым событием в условиях попыток изоляции нашей страны в мировом спорте со стороны западных государств, которые начались сразу после объявления о проведении специальной военной операции.
И вот ситуация, похоже, меняется: наша страна впервые за эти три года примет мероприятие подобного масштаба. Напомним, после введения в 2022 году в отношении отечественного спорта санкций еще ни одна крупная международная структура не решалась отдать России элитный турнир. Таким образом, мероприятие в Ханты-Мансийске создаст очень важный прецедент.
Соревнования шахматной Лиги чемпионов пройдут в Ханты-Мансийске с 17 по 26 июня. В них примут участие десять команд из разных стран. Призовой фонд составит 10 миллионов рублей.
Азия считается ключевым шахматным регионом с учетом результатов его представителей на самых престижных турнирах. Например, оба чемпионских титула у мужчин и женщин сегодня принадлежат индийцу Гукешу Доммараджу и китаянке Цзюй Вэньцзюнь. А первая десятка мужского рейтинга FIDE более чем наполовину состоит из азиатских гроссмейстеров, включая россиянина Яна Непомнящего.
До санкций Федерация шахмат России входила в Европейский шахматный союз, но в 2023 году стала членом ACF. Рассматривая российскую заявку, в азиатской федерации учли, что в нашей стране умеют организовывать большие соревнования, а Ханты-Мансийск до введения санкций и вовсе считался центром мировой шахматной жизни, регулярно принимая значимые турниры, такие как Всемирная шахматная олимпиада, Кубок мира и кандидатский турнир.
На этом фоне стоит отметить регулярные успехи югорских шахматистов, особенно юных воспитанников местной школы. В начале этого года в Сочи на детских первенствах России, где за победу в разных возрастных категориях боролись 1 200 спортсменов из всех регионов страны, по итогам соревнований по быстрым шахматам среди девочек до 11 лет бронзу завоевала юная сургутянка Дарина Шакирова.
На тех же соревнованиях среди юношей до 17 лет победу одержал Олег Цаплин из Нижневартовска. Позже он достойно проявил себя на чемпионате России по решению композиций, который проходил в Москве. На этом престижном турнире с призовым фондом в 300 тысяч рублей за победу боролись 37 шахматистов, среди которых три гроссмейстера, четыре мастера спорта и один международный мастер. Олег занял седьмое место в общем зачете и стал лучшим в четвертом туре среди решателей кооперативных матов.
– В шахматы меня научил играть папа в 5 лет, а дедушка подарил красивые резные шахматы ручной работы. В детском саду мой интерес поддержали воспитатели, они играли со мной и в 6 лет направили меня от детского сада на турнир для дошкольников. Это был мой первый опыт, в нем участвовало много детей из разных детских садов. Я занял первое место. Именно тогда я и решил, что буду шахматистом, – рассказал юный югорский спортсмен.