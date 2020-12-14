Самобытный поэт из народа ханты Вячеслав Кондин стал победителем двух литературных конкурсов

- Русский
Несколько лет назад Вячеслав Юрьевич Кондин, житель окружной столицы, заведующий сектором музейных программ и проектов Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», ханты по национальности, начал писать стихи на русском языке.
В год празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне Вячеслав посвятил несколько стихотворений подвигам воинов-обских угров. Его стихотворение «Живой», в котором пронзительно описывается ожидание матери сына с войны, высоко оценило жюри Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы – 2020», благодаря чему он стал финалистом.
Организаторы конкурса: Союз писателей России, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».
Говоря о победе Вячеслава Кондина во втором литературном конкурсе «Югра. Это моя земля», хочется отметить, что практически всё его творчество связано с воспеванием родного края – Югры. Неудивительно, что его приключенческий рассказ «Как звери спасли Вороний день» стал победителем творческого конкурса. Главными героями легенды стали бесхвостая белка Фрося, бурундук Валера и лис Юви – обитатели Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».
Литературный конкурс «Югра. Это моя земля» был объявлен в честь празднования знаменательной даты – 90-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Работы авторов оценивало экспертное жюри в лице: Максима Замшева, Ирины Пудовой, Андрея Сулейкова, Еремея Айпина, Елены Исламуратовой, Марии Волдиной, Владимира Меркушева, Евдокии Нёмысовой.
Сборник с 26 произведениями победителей, а таковых 21 человек, с рисованными иллюстрациями к легендам будет опубликован для бесплатного распространения в электронном, бумажном формате, а также в виде аудиокниги.
Желаем самобытному поэту Вячеславу Кондину дальнейших творческих успехов, новых произведений, с нетерпением ждём выхода отдельного сборника стихов.
Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей