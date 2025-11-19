Проект бренд-системы для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры представлен на дизайн-практикуме Мастерской управления «Сенеж»
Новую технологию «Департамент дизайна», разработанную Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», апробировали участники дизайн-практикума, который прошел на базе Корпоративного университета Правительства Нижегородской области. 64 участника из 11 команд создали рабочие проектные дизайн-концепции, которые будут реализованы в десяти регионах страны. Среди них – концепция бренд-системы для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 22 его муниципалитетов, основанная на идее созидательной энергии.
«Департамент дизайна» – это комплексная технология Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая раскрывает особенности и преимущества создания профессиональных дизайн-команд на базе региональных и городских администраций. Технология была апробирована в рамках образовательной программы: с мая по июнь 427 дизайнеров и управленцев из 43 регионов России прошли онлайн-модуль, посвященный базовым принципам создания профессиональных дизайн-команд внутри региональных и муниципальных команд. Практикум в КУПНО стал заключительным этапом проекта – 11 команд из десяти регионов приехали уже со своими реальными задачами и проработали их под руководством экспертов Мастерской госдизайна «Сенежа».
В составе команд – дизайнеры, менеджеры проектов и арт-директоры, а также ключевые управленцы: министры туризма, главы муниципалитетов и руководители профильных некоммерческих организаций, отвечающие за территориальное и инвестиционное развитие регионов.
«На федеральном уровне сейчас создан Совет при Национальном центре «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве – стратегическая инициатива, реализуемая по указанию Президента Российской Федерации. Ключевая цель – сформировать современную визуальную систему, которая творчески переосмысливает богатое культурное наследие России и формирует единый визуально-смысловой код для всей страны. Сегодня мы переходим от разрозненных решений к целостной дизайн-системе. Для регионов новый российский стиль станет «каркасом» для развития: их уникальная идентичность, органично встроенная в общую систему, превратится в ключевое конкурентное преимущество», – отметил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.
Ключевой задачей проекта, над которым работала команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является создание внутреннего бренда, который призван информировать жителей о позитивных изменениях, формировать ощущение безопасности и доверия, а также мотивировать к созидательной деятельности. Перед разработчиками стояла сложная творческая задача – объединить в графической системе образ всего региона, уникальность каждого муниципалитета, соединить официальный статус и живую эмоцию.
В основе предложенной концепции лежит образ огня и энергии, реализующийся в двух символах: солнце – как источник жизни, метафора заботы и внимания государства, очаг – как центр притяжения в доме, объединяющая сила, символизирующая энергию личности, семьи и местного сообщества.
«Предложенное нами решение предполагает, что объединяющим элементом системы станет символ солнца-вспышки, внутри которого для каждого города или района будет разработан уникальный символ. Важной частью этого процесса станет вовлечение жителей в поиск и утверждение этих локальных символов. Наша команда выражает искреннюю благодарность Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и наставнику команды – Егору Мызнику – за создание творческой атмосферы, профессиональное сопровождение и экспертную поддержку на всех этапах интенсива», – рассказал генеральный директор АНО «Институт стратегического развития «Север» Дмитрий Селивохин.
В визуальном плане концепция предполагает использование активных динамичных композиций, яркой цветовой палитры и контрастных шрифтовых пар, что должно подчеркнуть энергию и позитивные преобразования в регионе. Представленное предложение является концептуальной гипотезой. Следующим шагом станет ее апробация, обсуждение с представителями муниципалитетов, профессиональным сообществом, активными жителями и последующая доработка.
Главной особенностью практикума стала работа в командах, полностью соответствующих реальной структуре дизайн-подразделений. Руководитель формулировал стратегические цели, проектный менеджер обеспечивал соблюдение процессов и сроков, а дизайнеры создавали конкретные визуальные решения. Такой подход гарантирует, что итоговые проекты становятся не только креативными, но и эффективными с точки зрения поставленных задач.
«Программа семинара была построена по принципу «максимум практики». Участники не только получили теоретическую базу от ведущих экспертов в сфере дизайна для государства, но и сразу же смогли применить эти знания, работая над реальными проектами для своих регионов. При этом у каждой команды есть опытный наставник из дизайн-отрасли, что позволяет качественно улучшить проект. Также механика практикума позволила командам отработать процессы взаимодействия внутри команд – от правильной постановки задачи до технических аспектов воплощения», – прокомментировал руководитель Мастерской госдизайна Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Вячеслав Правдзинский.
Свои проектные концепции команды защитили перед экспертным жюри и уже в ближайшее время смогут представить руководству своих регионов. Успешная апробация технологии «Департамент дизайна» в Нижнем Новгороде позволит масштабировать опыт по созданию дизайн-команд во всех субъектах России.