Научно-практический семинар по мужским ремеслам обских угров

19.11.2025

С 25 по 30 ноября 2025 года бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр народных художественный промыслов и ремесел» проводит Научно-практический семинар по мужским ремеслам обских угров.

Цели и задачи семинара:

  • Сохранение и передача технологии изготовления традиционного охотничьего ножа обских угров «Щохри»;
  • Освоение технологических приемов обработки металла и дерева;
  • Обмен опытом между носителями традиций и специалистами;
  • Популяризация мужских ремесел обских угров.

К участию в семинаре приглашаются работники музейных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мастера Центров народных художественных промыслов и ремесел, Центров национальных культур, преподаватели и студенты художественных отделений ССУЗов и ВУЗов, педагоги дополнительного образования и др.

Семинар состоится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 119. Телефон для справок: +7 (3467) 33 23 96.

 

 

 

 

