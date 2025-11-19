Научно-практический семинар по мужским ремеслам обских угров
С 25 по 30 ноября 2025 года бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр народных художественный промыслов и ремесел» проводит Научно-практический семинар по мужским ремеслам обских угров.
Цели и задачи семинара:
- Сохранение и передача технологии изготовления традиционного охотничьего ножа обских угров «Щохри»;
- Освоение технологических приемов обработки металла и дерева;
- Обмен опытом между носителями традиций и специалистами;
- Популяризация мужских ремесел обских угров.
К участию в семинаре приглашаются работники музейных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мастера Центров народных художественных промыслов и ремесел, Центров национальных культур, преподаватели и студенты художественных отделений ССУЗов и ВУЗов, педагоги дополнительного образования и др.
Семинар состоится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 119. Телефон для справок: +7 (3467) 33 23 96.