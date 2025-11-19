Славному сыну Кондинской земли 95 лет!
Сегодня, 19 ноября, свой 95-летний юбилей отмечает уникальный человек Анатолий Николаевич Хомяков. Он родился в 1930 году в посёлке Половинке Кондинского района в семье рыбака-охотника. Анатолий Николаевич Хомяков является основоположником и первым директором Учинского этнографического музея под открытым небом в посёлке Половинке. О нём там говорят: он живой мост между прошлым и будущим, пример того, как любовь к родной земле превращается в поступки, в дела, в общую судьбу.
В музее многие предметы старинного уклада кондинских манси сделаны руками Анатолия Хомякова. Он сам строил деревянные избы и хозяйственные постройки, изготавливал лодки, орудия труда, охоты и ловли рыбы, предметы быта, восстанавливал и шил национальную одежду.
«Это человек редкой глубины и простоты, хранитель традиций и неиссякаемый источник силы и мотивации, – признаются продолжатели музейного дела, – его трудолюбие, мудрость и преданность делу стали фундаментом музея, но главное – это умение вдохновлять людей вокруг».
В наши дни музейный фонд насчитывает более 9 тысяч экспонатов, а сам музей является сокровищницей всего Кондинского района. Отметим, что Учинский этнографический музей официально был открыт 10 декабря 1990 года, и в этом году вместе с 95-летним юбилеем Ханты-Мансийского автономного округа, он будет праздновать 35-летнюю дату со дня образования.
До создания музея Анатолий Николаевич, как человек творческий и неугомонный, своим гражданским долгом считал установить в Половинке памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. Для начала он спроектировал макет, сделал заказ на завод бетонных изделий на изготовление памятной доски. К нему охотно и безвозмездно подключились помогать односельчане, и в 1989 году памятник был установлен.
Анатолий Николаевич внёс неоценимый вклад в развитие района и сохранение культуры и истории коренных народов Севера. Его общий трудовой стаж составляет 50 лет, 27 лет из которых отработал в лесной охране. С выходом на заслуженный отдых Анатолий Хомяков продолжает свою творческую стезю, он подготовил и выпустил биографические материалы, книги «Река моей жизни» и «Рецепты кондинской кухни».
Имя А.Н. Хомякова занесено в энциклопедию «Лучшие люди России», он является Заслуженным работником культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Дорогой Анатолий Николаевич!
Разрешите поздравить Вас со знаменательным событием – Вашим 95-летним юбилеем!
Ваши годы — это целая эпоха, наполненная мудростью, опытом и безграничной жизненной силой. Вы стали свидетелем и участником многих исторических событий, и Ваш жизненный путь служит примером для многих поколений.
Пусть каждый новый день приносит Вам радость и удовлетворение, окружённый заботой и вниманием близких людей. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и душевного спокойствия. Пусть задуманное сбывается, а каждый момент жизни будет наполнен счастьем и гармонией.
С глубоким уважением и признанием, самыми тёплыми пожеланиями, объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»