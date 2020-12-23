Кондинский район в период пандемии

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Редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» сделала запрос на имя главы Кондинского района Анатолия Владимировича Дубовика по следующим темам: транспортное сообщение в период распутицы, о готовности к отопительному сезону, о завозе продуктов и товаров первой необходимости, о работе по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции, о доступности лекарств, о доступности сети Интернет. Сегодня мы публикуем ответы специалистов администрации Кондинского района.
Информация о транспортном сообщении с труднодоступными населенными пунктами Кондинского района в период весенне-осенней распутицы: с. Алтай (т/х «Заря»), вертолет Ми-8), с. Болчары (т/х «Заря», вертолет Ми-8), д. Ильичёвка (т/х «Заря»), д. Кама (т/х «Заря», вертолет Ми-8), с. Карым, (вертолет Ми-8), пгт. Кондинское (т/х «Заря», вертолет Ми-8), пгт. Луговой (т/х «Заря», вертолет Ми-8), д. Никулкина (т/х «Заря»), д. Старый Катыш (т/х «Заря»), с. Шугур (вертолёт Ми-8).
В п. Супра, д. Ильичевка, д. Никулкино, д. Сотник, д. Старый Катыш отсутствуют торговые предприятия, доставка грузов на данные территории не осуществляется (в населённых пунктах нет постоянно проживающего населения).
Остальные населённые пункты района имеют ограниченную доступность в зависимости от времени года. Завоз продуктов и товаров первой необходимости на эти территории был осуществлен в сентябре-октябре 2020 года водным и воздушным транспортом в полном объёме.
Социально-значимые объекты, образовательные и медицинские учреждения отдалённых населенных пунктов района к отопительному сезону готовы. Завоз топлива, каменного угля произведён в необходимом объёме.
В районе среднеокружной показатель по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией не превышен.
В рамках дополнительных мер в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции в районе создан муниципальный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории Кондинского района новой коронавирусной инфекции. В соответствии с поручениями губернатора автономного округа оперативно принимаются соответствующие меры по недопущению распространения COVID-19, а именно:
- информирование населения через СМИ, социальные сети, радио о профилактике борьбы с новой коронавирусной инфекцией;
- санитарная обработка дезинфицирующими средствами подъездов многоквартирных домов и мест общего пользования;
- контроль за соблюдением заболевшими и контактными лицами режима самоизоляции;
- оказание психологической помощи по телефонам доверия;
- проведение рейдов представителями ОМВД, Роспотребнадзора и общественности по соблюдению физическими и юридическими лицами установленных мер профилактики борьбы с новой коронавирусной инфекцией;
- мониторинг цен на продукты питания и лекарственные препараты;
- организация деятельности волонтерского корпуса, который работает по заявкам граждан;
- поддержка предпринимателей в рамках муниципальных программ в период пандемии;
- частичный перевод работников на дистанционный режим работы.
Специалисты администрации Кондинского района ежедневно ведут мониторинг цен и наличие лекарственных препаратов в аптечных организациях. Информация еженедельно направляется в Здравнадзор Югры. Действительно, в аптеках района периодически наблюдается дефицит противовирусных препаратов, который связан с отсутствием товара у поставщиков. Лекарственные препараты в аптечные сети поступают два раза в неделю по заявкам.
На территории района функционирует 7 фельдшерско-акушерских пунктов в п. Лиственичный, п. Ягодный, д. Шугур, с. Ямки, д. Юмас, с. Алтай, д. Кама и один фельдшерский здравпункт в п. Дальний. В фельдшерско-акушерском пункте с. Алтай имеется вакансия 0,5 ставки зубного врача, а также в с. Алтай, д. Шугур, д. Юмас вакантны по одной ставке медицинской сестры кабинета организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, в настоящее время функции этих работников совмещают работники фельдшерско-акушерских пунктов.
В аптечных и торговых организациях Кондинского района в достаточном количестве имеются СИЗ (маски, перчатки, антисептики). Средняя цена одной маски составляет 15 рублей, перчаток 20 рублей, антисептика 30 рублей. Ведётся ежедневный мониторинг цен и наличие СИЗ в аптеках и магазинах района. Информация направляется в Здравнадзор Югры.
Доступом к сети Интернет на скорости более 2Мбит/с (в том числе по беспроводным технологиям операторов сотовой связи), обеспечено 12 населённых пунктов: пгт. Кондинское, пгт. Куминский, пгт. Луговой, с. Болчары, с. Алтай, д. Кама, д, Юмас, с. Ямки, д. Старый Катыш, д. Сотник, д. Супра, д. Карым.
По состоянию на 20 ноября 2020г. необеспеченными высокоскоростным доступом к сети Интернет остаются три населённых пункта: д. Никулкина, д. Ильичевка, в которых отсутствуют постоянно проживающие граждане и д. Шугур.
В рамках реализации программы IT-стойбище в октябре 2020 года в д. Карым установлен комплект спутникового оборудования, обеспечивающий стабильный доступ к сети Интернет на скорости более 2 Мбит/с.
В целях реализации государственного контракта по подключению социально-значимых объектов до д. Шугур построена оптико-волоконная линия связи, ПАО «Ростелеком» в 2021 году запланировал предоставление услуг доступа к сети Интернет для населения деревни.
В случае перевода учащихся образовательных учреждений на дистанционное обучение 100 % детей отдаленных поселений смогут обучаться в дистанционном формате.
По информации администрация Кондинского района
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Мўӊ Югра мўвевн вошӑт кўтн ӊхты щира ар карты ӛш ӑнтәм. Итәх вошӑта тәп тӑӆ мӑра вєрӑнnты ӛшӑт хўват путлӑты пищ вәӆ. Щӑӆта йиӊк тыйн, мўв тыйн вәӆты ай вошӑта рӑхӆ тәп тухӆӑӊ хопн ӊхты. Ёмвош округ Конда мўвн Алтай, Болчары, Ильичёвка, Кама, Карым, Кондинское, Луговой, Никулкина, Старый Катыш па Шугур вошӑт кўтн ӆўӊӑн юхан хўват тўтӑӊ хоп ӊхӑӆ, тӑӆн щи кәртӑтн вәӆты мир тухӆӑӊ хопн тәтьӆяӆыйт. Щӑӆта Супра, Ильичёвка, Никулкина, Сотник, Старый Катыш ай кәртӑтн ӆапка ӑнтәм. Щи пӑта тыв ӆєтут ӑн тәтьӆяӆы.
Вантэ, тӑм кәртӑтн нємӆ хуят ӑн вәӆ, тәп ӆўӊ па сўс пурайн тыв ёх юхтыйӆӆӑт. Конда мўв ӆуваттыйн карты ӛш ӑнтәм, щи пӑта вошӑта ӆєтут па пурмӑс лыпӑт хойты па васы мӑнты тыӆӑщӊӑн пурайн 2020-мит оӆн юхан хўват тўтӑӊ хопн па тухӆӑӊ хопн тәсы. Ӑшкола хотӑт, ай эвет, пухӑт хӑтӆ мӑр тӑйты тӑхет, пәӆьницайт па кўлуп хотӑт тӑӆ кєша ӆэщӑтман вәӆӆӑт. Бензин, соляра па кев лавӑӊ вошӑтн хотӑт хошмӑӆты кєша ищи ӆўӊ мӑр тўтӑӊ хопӑтн мосты арат тәсы. Щӑӆта мир Конда мўвн тӑӆаӊа па ма вәӆӆӑт. Йиӆуп коронавирус мәшн шимӆ хӑннєхә мәшитӆ. Тӑм ӆавӑрт турӑх мәш еӆӆы ӑн мӑнтӑӆ кєша Кондинской районӑн оперативной штаб тӑхи ӆэщӑтса. Ӆыв щиты рәпитӆӑт, ӆәӆн йиӆуп коронавирусной мәшн Конда мўв мир аӆ мәшитсӑт. Щи кєша ӆыв тӑмӑщ вєрӑт ӆэщӑтӆӑт:
– Газетайт, телевидения па радио мухты ӆыв мира путӑртӆӑт, муй вўрн коронавирус атум мәша ӑн йиты па муй щи кєша вєрты мосӆ;
– Атум мәш еӆӆы ӑн хәӊтӑӆ пӑта мир вәӆты хотӑтн подъезд тӑхет, ӑшкола хотӑт, ай эвет, пухӑт хӑтӆ мӑр тӑйты тӑхет, пәӆьницайт па кўлуп хотӑт нємасыя дезинфицирующий утн нєрӆайт;
– Атум мәша вум ёх вантман тӑйӆайт, ӆәӆн ӆыв эвӑӆтаӆа мәш тӑӆаӊ хуятӑта аӆ хәӊхӑӆ;
–Хӑннєхә нумсӑӆ ма йиты пӑта телефон доверия рәпитӆ;
– Полиция, Роспотребнадзор па оса тӑхетн рәпитты ёх вантман тӑйӆӑт, ӆәӆн мир нємасыя сух вєнша ат ӆәмӑтӆӑт, ёшӆаӆ ванкўтӆы люхитман ат тӑйӆӑт, ар мира ха ӑктӑщийӆты ӑн рӑхӆ;
– Ӆєтутӑт, пуртәнӑт тын нух аӆумты ӑн рӑхӆ, щи вєр әхтыйн вантман вәӆӆӑт;
– Волонтёр ёх мира нётман рәпитӆӑт;
– Ӆыв рутэӆа щурасӆӑты хуятӑт муниципальной поступсэт унтасн тӑм ӆавӑрт мәш вәӆты пурайн нётӆайт;
– Итәх хуятӑт юӆта рәпитты питсӑт.
Кондинской районӑн рәпитты хуятӑт кашӑӊ хӑтӆ пуртәнӑт артащман тӑйӆӑӆаӆ, ӆәӆн мосты ут иса аптека хотн ат вәс. Итәх пурайн Конда мўв пуртән тыныты тӑхетн мосты ут ӑнтәм, тәп щимӑщ вєрӑт имухты ӆэщӑтӆайт. Ин пуртәнӑт аптека хотӑта Конда мўвн и ӆапӑт мӑр кӑт пўш тәтьӆяӆыйт. Щи тумпи Кондинской район ӆуваттыйн, щит Лиственичный, Ягодный, Шугур, Ямки, Юмас, Алтай, Дальний па Кама ай кәртӑн ФАП тӑхет рәпитӆӑт. Мосӆ лупты, Алтай вошн ФАП тӑхия пєӊк лекщитты тохтур 0,5 щирн рәпатая мосӆ. Щӑӆта Алтай, Шугур, Юмас вошӑтн мир мӑӆтӑты щира ай тохтур кӑншӆӑт.
Конда мўв ӆапкайтн па пуртән тыныты хотӑтн мир тӑрумты кєм вєнша ӆәмӑтты сух па вет ӆуйп посӑт па антисептик утӑт вәӆӆӑт. Вєнша ӆәмӑтты и сух тынӆ 15 шойт вуха хойӆ, вет ӆуйп пос – хәс шойт вух па антисептик тын 30 шойт вух. Щӑӆта Конда мўвн 12 вош интернетн вєрман вәӆӆӑт. Щи тумпи IT-стойбище вєр мухты васы мӑнты тыӆӑщн Карым ай кәрт интернетӑӊа йис. Шугур воша ищи 2021-мит оӆн интернет вєрӆўв.
Хӑнты сӑӊа тулмащтӑс Ульяна Молданова
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