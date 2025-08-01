В Югре стартовала акция «Я рисую мир»
Дорогие друзья! Окружной Дом народного творчества объявляет старт Окружной акции «Я рисую мир», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В Акции могут принять участие жители Югры в возрасте от 8 лет и старше.
Мы ждем фотографии ваших рисунков, соответствующих теме Акции и созданных в любой технике (масло, гуашь, пастель, акварель, цветные мелки, карандаши и т.д.).
Условия участия:
- заполнить заявку на платформе «Яндекс» по ссылке: https://vk.cc/cO9ASg до 25 августа;
- фотографию дополнить информацией: авторское название работы, ФИО, муниципальное образование.
Онлайн-фотовыставка работ и размещение итогов состоится 3 сентября 2025 года в социальных сетях Окружного Дома народного творчества.
Подробную информацию можно узнать в Регламенте и по телефону организаторов: 8(3467) 33-30-37 – художественно-творческий отдел.
При создании изображения использовались работы участников прошлого года: Гладковой Полины, Чупрыниной Алёны, Щелочковой Ники.