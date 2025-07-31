Ханты-Мансийск погрузится в мир «Маленького принца» на фестивале одной книги
В преддверии дня рождения государственной библиотеки Югры пространство «Лента времени» превратится в место, где каждый сможет соприкоснуться с удивительным миром Маленького принца, о котором написал Антуан де Сент-Экзюпери.
На фестивале пройдут разнообразные мероприятия – от семейных развлечений, увлекательных мастер-классов до творческих встреч с авторами книг и мастерами искусств.
В начале гостей ждет профессиональное прочтение повести в исполнении актера Камерного драматического театра «23» Дмитрия Пришвицына.
Организаторы обещают интересную программу на литературной площадке: любители современного творчества встретятся с популярными российскими писателями, такими как Мария Якунина из Петербурга, Елена Ульева из Пензы, комиксистом Евгением Федотовым из Москвы. Поделится своим впечатлением от книги Галина Кондина, которая работала над уникальным переводом повести Экзюпери на мансийский язык.
Для искателей приключений организуют познавательный квест, повторяющий сюжет истории, где участникам придется решить головоломки и посетить планеты вместе с главным героем.
Любителям современных технологий предложат погрузиться в волшебный мир Маленького принца с помощью специальных шлемов виртуальной реальности.
Каждый посетитель сможет собственноручно смастерить фигурки персонажей повести и сохранить свою работу на память. Дети и взрослые посадят маленькие розы, чтобы вырастить дома прекрасный символ любви и заботы.
Для горожан подготовили фотозоны, одна из которых будет у арт-объекта «Самолет». На фестивале будут работать ярмарка местных мастеров. Юные гости проведут время на детских площадках, а любители настольных игр смогут попробовать свои силы на «Игровом поле». Завершится праздник музыкальным концертом в Дворике мыслителей.
Проект «Фестиваль одной книги» стал победителем грантового конкурса «Газпром нефти» и реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города» при поддержке «Газпромнефть-Хантоса».
Всех желающих ждут 3 августа с 12:00 до 18:00 по адресу: Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2, Государственная библиотека Югры.