В нескольких районах Югры в 2025-м году выберут новых депутатов и глав поселений
В Югре завершился процесс выдвижения кандидатов на муниципальные выборы. Как сообщает Избирательная комиссия региона, в общей сложности документы подали 370 человек. Из них 335 претендуют на депутатские мандаты различных уровней, а оставшиеся 35 человек намерены занять должности глав городских и сельских поселений.
Среди выдвиженцев наибольшее количество представляют партию «Единая Россия» — 99 человек. За ней следуют ЛДПР (78 кандидатов), КПРФ (70), «Справедливая Россия — За правду» (37), «Новые люди» (16), «Коммунисты России» (5) и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (9). Кроме того, в избирательной гонке участвуют 56 самовыдвиженцев.
Сейчас успешно зарегистрированы уже 225 кандидатов. Регистрация завершится 8 августа.
Отметим, Единый день голосования в России в этом году выпал на 14 сентября.
В Югре пройдут 13 отдельных избирательных кампаний: югорчанам предстоит избрать 91 депутата и 7 глав муниципальных образований.
География выборов охватывает несколько районов. Так, в городском поселении Советский пройдут выборы главы и местного Совета депутатов шестого созыва, где планируется заместить 20 мандатов. В Белоярском районе избиратели будут выбирать депутатов муниципальной Думы восьмого созыва (15 мандатов) и главу поселка Сорум. В Октябрьском районе состоятся выборы главы поселка Малый Атлым, а в Кондинском районе жителям предстоит избрать глав сельских поселений Леуши и Мулымья. Особый интерес вызывают выборы в Сургутском районе, где после досрочного сложения полномочий прежним главой будет избран новый руководитель городского поселения Барсово. Там же изберут нового главу поселка Сытомино.
Параллельно выборы депутатов восьмого созыва пройдут в городах Покачи (15 мандатов), Радужный (20 мандатов) и Мегион (20 мандатов). Дополнительные выборы депутата Совета пятого созыва пройдут в городском поселении Куминский.