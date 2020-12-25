В Югре утвержден герб

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Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа приняли изменения в закон «О гербе и флаге Югры», внесенные окружным правительством, в соответствии с которыми утвержден герб региона.
В качестве основного геральдического символа автономного округа принят герб, который соответствует всем геральдическим требованиям.
В разработке герба участвовали историки, ученые, авторская группа под руководством редактора сетевого издания «Геральдика.ру» Юрия Росича. Ими были изучены исторические аспекты развития Югры и совместно с геральдическим советом при президенте России доработано изображение герба с учетом норм и правил геральдики.
В ходе разработки герб прошел широкое общественное обсуждение. Его участниками стали жители автономного округа, представители региональной общественной палаты, общественных советов, молодежного парламента, коренных малочисленных народов Севера, волонтерского движения, союза писателей России, ветеранских организаций, креативного кластера.
Кроме того, состоялось обсуждение на площадках социальных сетей в интернете, где свыше 50 процентов югорчан отдали свои голоса за указанный вариант.
Герб имеет следующее описание: в рассеченном лазоревом и зеленом поле серебряная птица «Кат ухуп вой» с двумя, подобными орлиным, головами на длинных шеях, четырьмя лапами и видимым между головами и шеями хвостом, подобно павлиньему, и широко просеченным в цвета поля; щит увенчан золотой земельной короной о семи видимых зубцах, средний их которых завершен пламенем, и с поясом национального орнамента на обруче. Щитодержатели – два золотых с черными глазами и носами медведя, поддерживающие два золотых древка с государственными флагами Ханты-Мансийского автономного округа на подножии из зеленых кедровых ветвей с зелеными шишками; девиз «Делами великая» начертан серебряными литерами на лазоревой ленте.
В соответствии с принятым законом до 1 января 2022 года установлен переходный период.
Указом президента России № 403 «О Государственном геральдическом регистре Российской Федерации» официальные символы субъектов страны подлежат регистрации в геральдическом совете при главе государства. Утвержденный герб Ханты-Мансийского автономного округа соответствует всем предъявляемым требованиям и будет внесен в данный регистр.
Герб региона – главный геральдический знак – несет в себе информацию о богатой истории нашего региона.
Каждый элемент имеет свое значение:
- Птицы «Кат ухуп вой» из преданий ханты и манси и элемента национального орнамента, который также присутствует на флаге округа.
- Корона – земельный венец или княжеская шапка особого вида – показывает статус субъекта Федерации.
- Медведи – священные животные для народов ханты и манси. Также медведь в геральдике олицетворяет силу и предусмотрительность. Медведи держат в лапах флаги, что подчеркивает особое почётное место региона в России, а также отражает историческую преемственность округа по отношению к располагавшимся на его территории в древности княжествам.
- Зелёные кедровые ветви в качестве подножия для щитодержателей показывают расположение округа в лесной таёжной зоне, принадлежность округа к Западной Сибири.
- Слова «ДЕЛАМИ ВЕЛИКАЯ» присутствуют в припеве гимна округа:
«Югра многоликая,
Делами великая
Идет вдохновенно вперед!»
admhmao.ru