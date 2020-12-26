В Югре состоялось итоговое 47-е заседание Думы

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24 декабря 2020 года состоялось итоговое 47-е заседание окружной Думы Югры шестого созыва в онлайн-формате. В нём приняли участие все 35 депутатов. На повестке дня было рассмотрено 28 вопросов.
В ходе заседания были приняты проекты законы о бюджете автономного округа, образовании, здравоохранении, регулировании отдельных вопросов в области научной, научно-технической и инновационной деятельности и другие немаловажные законопроекты.
Среди них был рассмотрен вопрос об изменении закона «О гербе и флаге Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Ранее при подготовке эскиза герба автономного округа инициативной группой были изучены исторические аспекты развития Югры и доработано изображение герба совместно с Геральдическим советом при Президенте РФ с учётом норм и правил геральдики.
Эскизы герба прошли широкое общественное обсуждение, в котором приняли участие жители округа, представители Общественной палаты Югры, общественные советы 22 муниципальных образований, молодёжный парламент и другие объединения. Всего в обсуждение приняли участие 351 человек. В связи с этим аппаратом губернатора Югры был определён срок переходного периода на новый герб до 1 января 2022 года.
В закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Югры» также были внесены изменения. В нём говорится о ветеранах, инвалидах и членах семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, об обеспечении их мерой социальной поддержки в виде оплаты ремонта занимаемых жилых помещений.
Порядок признания нуждаемости в проведении ремонта жилья, размер денежных выплат, а также порядок и условия её предоставления будут установлены правительством автономного округа. Прогнозная численность получателей меры социальной поддержки ежегодно составит порядка 500 человек.
Также парламентарии Югры рассмотрели материалы, представленные для награждения Почётной грамотой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Среди них были и наши земляки из Берёзовского района. Так, за многолетний эффективный труд и значительный вклад в развитие образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Почётной грамотой были удостоены:
Артеева Светлана Юрьевна – учитель математики и информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Няксимвольская средняя общеобразовательная школа».
Истомина Людмила Семёновна – воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Олененок» п. Саранпауль.
Пузина Надежда Петровна – воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Кораблик» пгт. Берёзово.
Сандова Виктория Владиславовна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосьвинская средняя общеобразовательная школа».
Ручей Ольга Владимировна – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Хулимсунтская школа искусств».
В числе награждённых Хозяинов Николай Георгиевич – оленевод бригады № 8 акционерного общества «Саранапульская оленеводческая компания». За многолетний эффективный труд, за заслуги в развитии оленеводчества и значительный вклад в сохранение, и развитие традиционной культуры, народных промыслов и ремёсел, духовное и национально-культурное возрождение коренных народов Югры.
В 2020 году депутаты законодательного собрания Югры встретились в последний раз, следующее заседание пройдет уже в январе 2021 года.
Николай МЕРОВ