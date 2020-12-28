Более 1,6 миллиона югорчан – пользователи портала госуслуг

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99 процентов югорчан – 1 миллион 651 тысяча человек – являются пользователями единого портала государственных и муниципальных услуг. За год их число увеличилось на 280 тысяч пользователей.
По этому показателю Ханты-Мансийский автономный округ занимает лидирующую позицию среди субъектов в УрФО.
Работа по развитию сервисов проводится в ходе реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в составе национальной программы «Цифровая экономика».
Около 90,3 тысячи человек являются активными пользователями мобильного приложения «Госуслуги Югры». С его помощью югорчане могут узнавать об успеваемости школьников в электронном дневнике и актированных днях, проверять очередь в детский сад или записываться на прием к врачу.
Сейчас жителям автономного округа доступно 165 региональных и муниципальных услуг. С начала года югорчане подали свыше 7 миллионов 280 тысяч заявлений через портал госуслуг. До конца года планируется перевести в электронный вид еще 8 услуг, в 2021 году – 6 услуг в секторах образования, социальной сферы и промышленности.
В Югре услуги активно переводятся в автоматический режим без участия чиновника. Всего в 2020 году в автоматическом режиме оказано более 35 тысяч услуг.