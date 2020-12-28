Более 1,6 миллиона югорчан – пользователи портала госуслуг

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Более 1,6 миллиона югорчан – пользователи портала госуслуг
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

99 процентов югорчан – 1 миллион 651 тысяча человек – являются пользователями единого портала государственных и муниципальных услуг. За год их число увеличилось на 280 тысяч пользователей.

По этому показателю Ханты-Мансийский автономный округ занимает лидирующую позицию среди субъектов в УрФО.

Работа по развитию сервисов проводится в ходе реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в составе национальной программы «Цифровая экономика».

Около 90,3 тысячи человек являются активными пользователями мобильного приложения «Госуслуги Югры». С его помощью югорчане могут узнавать об успеваемости школьников в электронном дневнике и актированных днях, проверять очередь в детский сад или записываться на прием к врачу.

Сейчас жителям автономного округа доступно 165 региональных и муниципальных услуг. С начала года югорчане подали свыше 7 миллионов 280 тысяч заявлений через портал госуслуг. До конца года планируется перевести в электронный вид еще 8 услуг, в 2021 году – 6 услуг в секторах образования, социальной сферы и промышленности.

В Югре услуги активно переводятся в автоматический режим без участия чиновника. Всего в 2020 году в автоматическом режиме оказано более 35 тысяч услуг.

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пнд, 28/12/2020 - 14:46

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