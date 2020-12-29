ПАМЯТКА о порядке действий при обнаружении признаков дистанционного мошенничества и склонении к коррупционному поведению

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ПАМЯТКА о порядке действий при обнаружении признаков дистанционного мошенничества и склонении к коррупционному поведению

Злоумышленники постоянно изменяют формы и методы совершения дистанционных мошенничеств.

В том числе ими практикуются телефонные обращения к руководителям государственных/муниципальных, бюджетных учреждений и организаций с информацией о предстоящих проверках надзорных органов, органов исполнительной власти или вышестоящих организаций и предложением повлиять на их результаты с помощью «вознаграждения» или подарков проверяющим.

При обращении мошенники чаще всего представляются должностными лицами исполнительных органов государственной власти автономного округа.

В телефонном разговоре мошенники:

ссылаются на некие имеющиеся предварительные договоренности с руководством, наличие поручений должностных лиц органов власти, называя анкетные данные реальных лиц;

демонстрируют осведомленность в вопросах организации антитеррористической защищенности объектов, обеспечения противопожарной безопасности, специфики деятельности конкретного учреждения, организации;

ограничивают сроки выполнения поставленной «задачи», исполнения «поручения», подчеркивая, что для реализации необходимо принятие оперативных мер, выходящих за рамки действующих служебных регламентов;

заверяют, что в последующем понесенные при выполнении «поручения» издержки и затраты будут компенсированы;

подключают к разговору других лиц, участвующих в мошенничестве и выдающих себя за сотрудников правоохранительных, надзорных органов, коллег, руководителей и т.д.

В связи с изложенным, предлагается при обнаружении признаков телефонного мошенничества:

  1. Письменно зафиксировать фамилию, имя, отчество, должность звонившего, содержание телефонного разговора;
  2. Уточнить у звонившего номер(а) телефона(ов) обратной связи;
  3. Осуществить аудиозапись телефонного разговора (при наличии технической возможности) и обеспечить ее сохранение;
  4. Завершить телефонный разговор;
  5. По официальным каналам связи получить от должностных лиц органов власти, называемых в разговоре, подтверждение либо опровержение поступившей информации;
  6. Доложить непосредственному руководителю о факте поступления телефонного звонка и его содержание;
  7. При выдвижении со стороны звонившего преступных требований по переводу денежных средств, приобретения подарков, организации досуга и т.д., направить сообщение в территориальный орган МВД России. 

Внимание! Содействие мошенническим действиям неустановленных лиц, а также несообщение в установленном порядке руководителю и в правоохранительные органы о совершении мошенничества либо покушении на его совершение, является основанием для расторжения трудового контракта.

Государственные и муниципальные служащие, работники учреждений (организаций) обязаны уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (ст.9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пункт 3 Типового положения информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений, утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 14.08.2014 № 449-рп).

Невыполнение данной обязанности является правонарушением, влекущим увольнение либо привлечение к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Втр, 29/12/2020 - 13:30

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