Директор Росгвардии поздравил журналистов с Днем российской печати

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Директор Росгвардии поздравил журналистов с Днем российской печати

13 января отмечается День российской печати. С профессиональным праздником представителей средств массовой информации поздравил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

Главнокомандующий поблагодарил российских журналистов за конструктивное сотрудничество с Росгвардией, освещение социально значимых проектов ведомства, смелые и креативные решения.

Репортёры печатных изданий и электронных СМИ рассказывают о служебных буднях и мужественных поступках военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации.

Вместе с росгвардейцами они поднимаются в горы и спускаются под воду, совершают прыжки с парашютом и проходят полосу препятствий на полигонах.

Благодаря объективным репортажам журналистов, граждане знают об ответственных задачах, возложенных на Росгвардию, о мужестве и героизме солдат и офицеров, которые участвуют в борьбе с терроризмом, охраняют важные государственные объекты, обеспечивают общественный порядок и безопасность, спасают людей, приходят на помощь к гражданам, попавшим в беду.

Генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что журналисты — всегда желанные гости в подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации.

Директор Росгвардии пожелал им крепкого здоровья, благополучия, интересных тем и героев, новых творческих успехов и неиссякаемого вдохновения!

Ср, 13/01/2021 - 16:45

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