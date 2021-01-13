Пособия по уходу за детьми до полутора лет югорчанам будут выплачены в феврале

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«Детские» по уходу за малышами до полутора лет за январь будут выплачены работающим гражданам отделением Фонда социального страхования РФ с 1 по 15 февраля, при этом конкретной даты не установлено. Способ получения пособия (на карту «Мир», на счет, к которому не привязана ни одна из карт, или по почте) выбирают сами получатели.
Напомним, с 1 января 2021 года сразу пять видов государственных пособий, среди которых «больничные», «декретные», по уходу за ребенком до 1,5 лет, напрямую выплачивает Фонд социального страхования РФ, минуя работодателей. Перечисление этих выплат перестанет зависеть от сроков выплаты заработной платы и будет производиться в течение 10 дней с момента подачи документов страхователем. Кроме того, застрахованным гражданам гарантируется получение пособий независимо от финансового состояния их работодателя.