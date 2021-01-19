В Югре офицеры Росгвардии подвели итоги работы по отбору кандидатов в военные вузы ведомства в 2020 году

  • Русский
В Югре офицеры Росгвардии подвели итоги работы по отбору кандидатов в военные вузы ведомства в 2020 году

РОСГВАРДИЯ сообщает:

В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре подведены итоги отбора кандидатов для комплектования первых курсов военных институтов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в ушедшем году.

В преддверии приемной кампании офицеры Росгвардии в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске провели индивидуальные встречи с абитуриентами, в ходе которых рассказали об истории, структуре и задачах ведомства, льготах и социальных гарантиях военнослужащих, поделились личным опытом обучения в военных вузах Росгвардии, расположенных в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми и Саратове, после чего вручили кандидатам рекомендательные письма.

«Проводимая работа позволила отобрать для прохождения профессионального отбора и учебного сбора по подготовке к вступительным испытаниям в военные институты войск национальной гвардии Российской Федерации около 30 югорчан. После окончания обучения молодые офицеры пополнят ряды Росгвардии», – подчеркнул начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник Евгений Федоткин.

В 2021 году отбор кандидатов для поступления в военные институты Росгвардии продолжится.

Артем Енов

Втр, 19/01/2021 - 15:58

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.