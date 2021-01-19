В Югре офицеры Росгвардии подвели итоги работы по отбору кандидатов в военные вузы ведомства в 2020 году

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РОСГВАРДИЯ сообщает:
В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре подведены итоги отбора кандидатов для комплектования первых курсов военных институтов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в ушедшем году.
В преддверии приемной кампании офицеры Росгвардии в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске провели индивидуальные встречи с абитуриентами, в ходе которых рассказали об истории, структуре и задачах ведомства, льготах и социальных гарантиях военнослужащих, поделились личным опытом обучения в военных вузах Росгвардии, расположенных в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми и Саратове, после чего вручили кандидатам рекомендательные письма.
«Проводимая работа позволила отобрать для прохождения профессионального отбора и учебного сбора по подготовке к вступительным испытаниям в военные институты войск национальной гвардии Российской Федерации около 30 югорчан. После окончания обучения молодые офицеры пополнят ряды Росгвардии», – подчеркнул начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник Евгений Федоткин.
В 2021 году отбор кандидатов для поступления в военные институты Росгвардии продолжится.
Артем Енов