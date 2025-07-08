Югорские обласы состоялись!
В минувшие выходные в Ханты-Мансийске прошли Международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах.
«Соревнования объединили лучших представителей этого вида спорта не только из России, но и из разных стран мира. Масштабное мероприятие объединяет спортсменов и тех, кто вносит свой вклад в сохранение истории, культуры и языка коренных народов Севера», - отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Возле протоки Горная развернулось целое пространство с насыщенной праздничной программой, которая включала зрелищные спортивные мероприятия, творческие площадки, выставки мастеров и выступления творческих коллективов.
Команда Окружного Дома народного творчества вместе с мастерами фольклора и хранителями традиций обских угров знакомили гостей с традиционной культурой обских народов, рассказывала об объектах нематериального этнокультурного достояния, которое вошли в Реестр НЭД России.
Для создания аутентичной атмосферы концертной программы Окружной Дом народного творчества пригласил лучшие фольклорные коллективы Югры из Белоярского, Березовского, Нефтеюганского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, Когалыма и Ханты-Мансийска.
Яркие эмоции и впечатления зрителям подарили:
Народный самодеятельный коллектив вокальная группа «Вдохновение», ЦКиД «Родники» (гп. Пойковский, Нефтеюганский район);
Образцово-показательный ансамбль «Мощ хот» (Сказочный дом), руководители Алясова Л.А., Рещиков А.А., МКУК Сельский дом культуры п. Шапша (п. Шапша, Ханты-Мансийский район);
Фольклорный коллектив «Питяр-юх» («Рябинка»), руководитель Ярсомова А.Л., Угутский центр досуга и творчества (сп. Угут, Сургутский район);
Народный самодеятельный коллектив «Увас хурамат» руководитель Тришкина Стелла Валерьевна, «Центр культуры и досуга, Концертный зал «Камертон» (г. Белоярский, Белоярский район);
Образцовый художественный коллектив фольклорный ансамбль «Тром-ёван мокут – Тром-Аганские ребята», и «Тром-Еван Эви – Тром-Аганские девчата» руководитель Швейд М.А., «Ульт-Ягунский центр досуга и творчества», Сельский клуб п. Тром-Аган (п. Ульт-Ягун, п. Тром-Аган, Сургутский район);
Театр вязаной моды «Клуб.ок», руководитель Лихацкая О.Г., МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» (пгт. Приобье, Октябрьский район);
Фольклорный коллектив «Амня ёх» руководитель Потпот Е.И., МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей» (с. Казым, Белоярский район);
Виктория Потапченко, Игнат Крыжановский, Маргарита Шуманская БУ НР «Центр спорта и культуры», обособленное подразделение ДК «Кедр»
(с. Лемпино, Нефтеюганский район);
Новьюхова Анастасия Алексеевна, руководителя фольклорного коллектива «Ас нэ» («Обская женщина»), МАУ «Березовский районный дом культуры», Тегинский сельский клуб (с.Теги, Березовский район);
Кнезьянова Людмила Антоновна (г. Когалым);
Макарова Ираида Дмитриевна, мастер фольклора (с.Теги, Березовский район);
- Фольклорная студия «Ёмвош Ёх» руководитель Иштимирова Ф.П., Окружной Дом народного творчества. (г. Ханты-Мансийск);
- Окружная школа мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обских угров руководитель Рещиков А.А., Окружной Дом народного творчества, (г. Ханты-Мансийск).
Югорские обласы проходят в регионе с 2001 года. За это время масштабный этнофестиваль посетили сотни спортсменов и гостей не только из России, но и из стран мира — Исландии, США, Венгрии, Финляндии, Канады и других.
Почти за четверть века фестиваль из спортивных соревнований стал ярким и зрелищным событием о традициях и обычаях коренных народов Севера.
Пресс-служба Окружного Дома народного творчества Югры