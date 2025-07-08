Знакомство с «Библиотекой Евы Шмидт»
Седьмого июля в Научно-библиотечном центре города Ханты-Мансийска состоялась встреча читателей, посвящённая презентации венгерских изданий «Библиотеки Евы Шмидт».
Об этом нам вкратце рассказала Алла Иштимирова-Посохова – заведующая отделом краеведения Научно-библиотечного центра и отметила, что данное мероприятие посвящено нашим угро-венгерским связям и проходит в рамках проекта «Обычаи», которому сегодня исполнилось семь лет. Традиционно читатели и гости собираются в библиотеке за чашечкой чая, обсуждают темы культуры, языков, литературы, науки не только обско-угорских, но и многих других финно-угорских народов.
После выступления она предоставила слово младшему научному сотруднику Будапештского Центра языкознания Виталию Сигильетову. Это наш земляк, который уже девять лет проживает в Венгрии. Он рассказал, что на книжной выставке представлены не только книги Евы Шмидт, но также и литература, касающаяся как обско-угорской, так и венгерской культур. Из «Библиотеки Евы Шмидт» Виталий Сигильетов представил читателям её первую книгу «Отчёты из Сибири», которая вышла в 2005 году. Вторая книга известной учёной «Язык, диалект, письменность и литература» была выпущена в 2006 году. Она посвящена всем проблемам носителей родного языка культуры.
Третья её книга «Грамматика шеркальского диалекта», а четвёртая – «Песни Анны Лысковой», в ней содержится песенная культура ханты. Пятая книга – это «Учение об обско-угорском фольклоре».
Заканчивая своё выступление, Виталий Сигильетов подчеркнул, что вклад Евы Шмидт в изучение языка, литературы, прежде всего, фольклора народа ханты огромен, значителен, и сегодня он необходим в финно-угорском мире.
Владимир Енов