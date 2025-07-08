День первой лопаты состоялся в Салехарде
Участники Молодежной археологической экспедиции приняли участие в профессиональном празднике югорских археологов «День первой лопаты», который состоялся 5 июля 2025 г. в Салехарде. Мероприятие посвящено началу археологического полевого сезона. Ученые отмечают его вместе с молодежью уже седьмой год подряд.
Все предыдущие годы Открытие югорского археологического полевого сезона проводилось на территории Достопримечательного места «Сырковый Сор» в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры, где расположен Ансамбль «Священная кедровая роща». Там югорские археологи в последние годы вели свою работу, но в этом году они сменили площадку полевых исследований и привезли свой профессиональный праздник в столицу ЯНАО.
День первой лопаты прошел в закрытом формате из-за строительных работ, развернутых на территории Историко-архитектурного комплекса «Обдорский острог».
На берегу реки Полуй ученые-археологи Олег Кардаш и Георгий Визгалов рассказали студентам СурГУ и школьникам Салехарда об истории праздника, вручили дождевики и футболки с логотипом Молодежной археологической экспедиции.
После символического соревнования на скорость – молодежь снимала совковыми лопатами верхний слой грунта – все собравшиеся получили на память сувенирные лопаты-подвески, разработанные специально к этому празднику, и отправились на поиски башни Обдорского острога.
Подробнее обо всем происходящем на раскопках этого сезона рассказывается в Медиадневнике Молодежной археологической экспедиции на странице https://archeosurgu.ru/uchebnaya-deyatelnost/proekt-leto-s-arheologami-mediadnevnik-grant-gubernatora-yugry/