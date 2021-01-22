Работающие югорчане могут контролировать выплату больничных и декретных в своих электронных личных кабинетах

- Русский
Каждый работник сможет самостоятельно контролировать свои периоды нетрудоспособности и начисленные пособия в своем личном кабинете на портале Фонда социального страхования –. https://lk.fss.ru.
Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Государственных услуг, а при обращении в лечебное учреждение – оформлять электронный листок нетрудоспособности вместо бумажного. Важно отметить, что для входа в личный кабинет используются логин и пароль от учетной записи на портале госуслуг. Также личный кабинет позволит заказать справку 2-НДФЛ по доходам, полученным в виде пособий из отделения Фонда. Она направляется в формате PDF, подписывается ЭЦП и полностью легитимна. Ее можно распечатать либо скачать на любой гаджет. За периоды до 1 января 2021 года такие справки обязан предоставлять работодатель.
Интерактивный сервис делает взаимодействие с ФСС удобным и экономит время граждан.
Напомним, с 1 января в России целый ряд социально значимых пособий, среди которых пособия по временной нетрудоспособности, в том числе в случае наступления несчастного случая на производстве, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременная выплата при рождении ребенка выплачиваются отделениями Фонда социального страхования напрямую работникам, минуя работодателя.
Елена Баканова