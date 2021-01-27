Представители Росгвардии рассказали воспитанникам подшефного детского дома о блокаде Ленинграда

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Представители Росгвардии рассказали воспитанникам подшефного детского дома о блокаде Ленинграда

Росгвардия сообщает:

В преддверии 77-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре посетили Ханты-Мансийский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и рассказали ребятам о героических страницах обороны несломленного города в годы Великой Отечественной войны.

«Ленинград стал символом стойкости и мужества русского народа. Долгих 872 дня город находился в осаде, подвергался артиллерийским обстрелам и налетам авиации противника. Единственной транспортной магистралью, которая позволяла поддерживать связь с большой землей, стала проложенная через Ладожское озеро «Дорога жизни», по которой в город поступали продовольствие и другие грузы. Героическая помощь гражданского населения и самоотверженность защитников Ленинграда спасли город и его жителей от гибели», – подчеркнул лейтенант полиции Рамиль Ю.

В рамках встречи бойцы ОМОН также продемонстрировали современную экипировку и специальное снаряжение сотрудников спецподразделений Росгвардии, поделились историями из служебных будней, когда приходилось спасать граждан и защищать их от противоправных действий. Воспитанники центра получили возможность примерить на себя средства индивидуальной бронезащиты и посмотреть в тепловизионный прицел.

В завершение мероприятия ребята поблагодарили сотрудников спецподразделения за интересное мероприятие, проявленное внимание и заботу.

 

Артем Енов,

фото автора

Ср, 27/01/2021 - 11:22

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