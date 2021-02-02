Обратная связь с общинами – залог устойчивой работы и взаимодействия

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Обратная связь с общинами – залог устойчивой работы и взаимодействия

Управление Министерства Юстиции России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в соответствующем реестре в 2020 году содержал сведения о 90 объединениях, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

В течение 2020 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Николай Евлахов провёл телефонные переговоры с каждым руководителем традиционно-хозяйственной общины, деятельность которых на момент анализа фактически не прекратилась, и не были изменены контактные данные, содержащиеся в реестре. К сожалению, по итогам проведенной верификации данных, с уверенностью о стабильной работе можно говорить лишь в отношении менее чем половины  зарегистрированных в установленном порядке общин.

Руководителям действующих общин предоставлена исчерпывающая информация о правовых основах деятельности Уполномоченного, достигнута договоренность об информационном обмене. Николай Евлахов предложил руководителям общин информировать его Аппарат обо всех случаях несоблюдения интересов коренных малочисленных народов Севера. Такую информацию, а также жалобы на нарушения своих прав и законных интересов Уполномоченному можно направить в любое удобное время по адресу электронной почты Biz86@admhmao.ru, а также сообщением с использование мессенджера Viber по телефону +79526926192.

 

Информация предоставлена службой Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Втр, 02/02/2021 - 14:13

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