Фестиваль «Местные» в Ханты-Мансийске: город, где всё и все близко
21 июня в 12:00 жители и гости Ханты-Мансийска вновь соберутся в парке Бориса Лосева, где состоится ежегодный фестиваль «Местные». В этом году тема фестиваля — «Всё близко». В маленьком городе всё и все близко, и это ощущение близости дает возможность почувствовать себя частью города, быть включенным в его развитие.
В этом году мероприятие пройдет в третий раз, но о любви к Ханты-Мансийску можно говорить бесконечно. Горожан ждет насыщенная программа — мастер-классы, ярмарка локальных изделий, гастрономическое шоу, хоровой концерт и перформативный спектакль от местных. Жители окунутся в воспоминания о Ханты-Мансийске, укрепят свою связь с ним и почувствуют себя соавтором истории развития места, в котором живут.
В «Гостиной у фонтана» — услышат диалоги о городе, в которых жители Ханты-Мансийска поделятся своими личными историями и воспоминаниями, сокровенными мыслями и мечтами, порассуждают на тему, что в действительности значит быть «Местным». Ханты-Мансийск — это не временная остановка, а место, где живут настоящие, интересные, деятельные люди. Мы все в то или иное время задаемся вопросами — Почему я здесь? Что значит расти в Ханты-Мансийске? Местные герои — какие и кто они? Все рассуждения и истории будут записаны на видео и переданы будущим поколениям.
На «Сцене у дерева» — станут свидетелями того, как талантливые и неравнодушные горожане делятся совместным результатом мастерской театра и хора: поют любимые песни, читают стихи, танцуют. «Герои нашего города» расскажут о себе и своем пути, так или иначе повлиявшем на жизнь города.
В «Рукодельне» горожане своими руками изготовят в память о фестивале: украшение на шею с символом города, браслеты из кожи, ключницу, изделие из мозаики и даже кастомизируют одежду стикерами с деталями города. Совместно они создадут навигационный столб, где каждый сможет отметить значимое именно для него место в городе и оставят частичку себя на 3-х метровой вышитой карте-скатерти Ханты-Мансийска.
В «Ремесленном ряду» гостей фестиваля уже традиционно ждут товары локальных мастеров. Особенностью этого года станут предметы и продукция, созданная участниками ремесленной мастерской. Каждая вещь сделана с любовью и мыслями о городе, жителях, семье.
На «Летней кухне» горожане попробуют город на вкус и станут свидетелями настоящего гастрономического шоу, где местные повара презентуют свои идеи на тему локального стрит-фуда в Ханты-Мансийске.
Маленькие местные также обязательно найдут занятие по душе и себе. В «Детской костюмерной» вместе с родителями они изготовят наряды для фестивальных гуляний и смогут перевоплотиться в бабочку, комара, лису или молодого холмика.
Арт-объект «Папин гараж» — для местных этот интерактивный объект может стать ностальгической ноткой. Стены, вещи, утварь, старенькая «копейка», а может и запах внутри гаража, станет машиной времени фестиваля. А воспроизведенные архивные видео горожан расскажут о том, как жил город в конце прошлого века – начале двухтысячных годов.
В завершении Фестиваля местные все вместе единым целым под живой аккомпанемент споют любимые хиты в Хорооке.
Фестиваль «Местные» — совместный проект Центра современных горожан «Культштаб» и «Газпромнефть-Хантоса» в рамках программы «Родные города» при поддержке Администрации города Ханты-Мансийск. Его цель – рассказать о городе и его жителях, показать то, что не явно, полюбить то, что неочевидно.
Более подробная информация о фестивале «Местные» и его предстоящих активностях доступна в социальных сетях проекта: vk.com/mestnye_hm.