Гала- концерт Открытого фестиваля военно-патриотической песни Уральского федерального округа «Работайте, братья»
21 июня в 14.00 в большом зале КТЦ «Югра-Классик» состоится гала-концерт Открытого фестиваля военно-патриотической песни Уральского Федерального округа «Работайте, братья».
В программе:
- церемония награждения
- выступления лауреатов, обладателей Гран-при и приглашенных артистов, в их числе: Николай Бурьяновский – почётный гражданин России, певец, обладатель премии «Национальное достояние России», обладатель ордена «Патриот Российской Федерации» (г.Москва), Елена Лаптандер – первый победитель телевизионного вокального конкурса «Новая Звезда», национальная певица, общественный деятель (г.Салехард), Сергей Пестов - автор-исполнитель собственных песен, доброволец СВО (г. Москва), представители батальона «Югра» и Башкирского батальона имени М. Шаймуратова.
Почетным гостем гала – концерта станет Нурбаганд Магомедович, Нурбагандов, отец Героя России, лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, оставшегося верным присяге и служебному долгу под угрозой смерти, именно ему принадлежат слова «Работайте, братья!». Нурбаганд Магомедович - российский государственный и общественный деятель, экономист и учитель, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Заслуженный экономист Республики Дагестан.
Вход свободный. Бронируйте места по ссылке: https://ugraclassic.ru/tickets/#/event/4470
Напомним, что для участия в фестивале в адрес Окружного Дома народного творчества поступила 261 заявка из 20 регионов России. В конкурсе были предусмотрены четыре номинации, включая специальную - «За ленточкой» для участников специальной военной операции.
Организаторы Фестиваля: Окружной Дом народного творчества, Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России».
Учредитель Фестиваля: Департамент культуры Югры.