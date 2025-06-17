Росгвардейцы пополнили банк крови во Всемирный день донора в Югре
В преддверии Всемирного дня донора крови, который ежегодно отмечается 14 июня, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре приняли участие в ведомственной акции «От сердца к сердцу».
Среди участников акции — заместитель начальника отдела кадров территориального органа Росгвардии подполковник полиции Алексей Ельцов. На его счету это уже 40 кровосдача, впервые он сдал кровь в 1999 году, проходя срочную службу в армии.
«Так сложилось, что став донором однажды, я следую этой традиции уже на протяжении более 26 лет. Сдавая кровь, я твердо знаю, что помогаю другому человеку, которому сейчас трудно», – отметил подполковник полиции Алексей Ельцов.
В ближайшее время офицеру будет вручен нагрудный знак «Почетный донор России».