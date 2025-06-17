Росгвардейцы пополнили банк крови во Всемирный день донора в Югре

Госдума РФ приняла закон, который продлевает срок оплаты коммунальных услуг с привычного 10-го до 15-го числа каждого месяца. Об этом сообщается в телеграм-канале Стройкомплекса Югры. Это важное изменение поможет людям, особенно тем, кто получает зарплату во второй половине месяца.