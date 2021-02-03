Югорчане могут помочь Обряду «Медвежьи игрища» попасть в «Топ-1000 культурных туристических брендов России»

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Обряд северных хантов «Медвежьи игрища» прошёл первый этап конкурса по отбору в Топ-1000 культурных и туристических брендов России! Поучаствовать в сохранении уникального наследия Югры и помочь ему стать точкой притяжения туристов может каждый! Сделать это очень просто: надо зарегистрироваться на портале «Живое Наследие» и проголосовать за обряд в каталоге участников.
В конкурс включились все регионы России, всего было представлено более 1478 заявок от самых разных территорий. Но из них в национальную тысячу попадут лишь 500, поскольку 500 проектов уже были отобраны экспертной комиссией.
Стоит отметить уникальность обряда «Медвежьи игрища»: ведь в прежние времена культ медведя был распространен повсеместно, однако в наши дни, в полной мере, он сохранился только на территории Югры.
Обряд «Медвежьи игрища» устраивается по случаю добычи медведя, голова которого в жертвенной позе располагается в мужской части дома. Чествуют зверя в течение 4 или 5 дней, в зависимости от пола животного. Все эти дни, мужчины, наряжаясь в специальную одежду, изображают духов-покровителей, сверхъестественных существ, людей с реки Печоры, исполняют в этих образах песни, танцы и игровые сценки от лица персонажей. Каждое действо отмечают на специальной палочке - шемлаӈ юх. Количество отметок может доходить до 500.
Обряд «медвежьи игрища» остаётся одним из самых важных обрядов в жизни ханты. В Югре оказывается большая поддержка по его сохранению и развитию. В настоящее время полным репертуаром обряда владеет мастер фольклор - Тимофей Алексеевич Молданов, который возглавляет Школу медвежьих игрищ в Окружном Доме народного творчества, где передаёт свои знания молодым людям, сохраняя живую нить традиций.
Узнать больше об обряде «Медвежьи игрища» можно на YouTube-канале Окружного Дома народного творчества и на портале Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты‑Мансийского автономного округа – Югры.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»