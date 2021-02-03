Лыжня России – 2021

  • Русский
Лыжня России – 2021
фото Ирины Самсоновой, 2020 годфото Ирины Самсоновой, 2020 год
фото Ирины Самсоновой, 2020 год

Очередная онлайн-конференция, состоявшаяся 2 февраля  в Региональном информационном центре «Югра»,  была посвящена теме «Подготовка к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2021».

В обсуждении данного вопроса приняли участие директор Департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов и руководитель АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.

В прямом эфире было озвучено, что, несмотря на продолжающуюся пандемию, лыжный забег в Югре состоится, но пройдёт он в новом формате.

Для воспитанников спортивных секций, профессионалов и лыжников-любителей  спортивное мероприятие будет проходить в 16 муниципальных образованиях округа. В большинстве из них старт назначен на 13 февраля, это в Ханты-Мансийске, Сургуте, Урае, Нефтеюганске, Лангепасе, Покачах, Пыть-Яхе, а также в Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском, Белоярском, Берёзовском, Советском и Сургутском районах. 20 февраля лыжный забег пройдет в Нягани, а 13 марта – в Югорске.

Также было отмечено, что в этом году  впервые в состязаниях примут участие воспитанники  школ и других образовательных учреждений Югры. Для них забег пройдёт в рамках уроков физкультуры и во внеурочное время.

Масс-старт в этом году отменяется, жителей региона ожидает катание в любом удобном для них месте. «Для участия  в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте АУ «ЮграМегаСпорт», а затем обменять бланк участника на стартовый пакет», – пояснил директор спортивного учреждения Валерий Радченко. Зарегистрировавшиеся участники получат стартовый номер и могут впоследствии преодолеть дистанцию любой длины на ближайшей к нему лыжной трассе в удобное для них время – в период с 6 по 12 февраля этого года.

Для подтверждения своего участия в забеге югорчанам необходимо прислать в оргкомитет фото и видеосъемки. Кроме этого, организаторы предлагают жителям округа разместить фотографии и видеоролики  на личных страницах в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбук с указанием хэштега #лыжня2021хм.

Оценивать работы участников будет компетентное жюри, состоящее из известных спортсменов и ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа. Итоги конкурса будут объявлены по окончании мероприятия. Победителей ожидают подарки.

Лыжники-любители могут принять участие в конкурсе по следующим номинациям: «Самая спортивная семья», «Спортивный класс», «Самый оригинальный стиль передвижения на лыжах», «Спортивный юмор», «Лучшее селфи», «Серебряный возраст» (для жителей 55 лет и старше), «Красота вокруг нас» (на самый красивый пейзаж, который встретился участнику забега), «Моя первая лыжня» (для самых маленьких лыжников), «Лапы и хвосты» (фото и видео на лыжне с домашними питомцами).

Сергей Артамонов призвал всех югорчан поучаствовать в неделе лыжной гонке. «Это отличная возможность покататься на лыжах всей семьёй в ближайшем лесу, пробежать любую по протяженности дистанцию и стать участником популярного всероссийского состязания» – отметил директор Департамента физической культуры и спорта Югры.

Пётр Молданов

фото Ирины Самсоновой, 2020 годфото Ирины Самсоновой, 2020 год
фото Ирины Самсоновой, 2020 год
фото Ирины Самсоновой, 2020 годфото Ирины Самсоновой, 2020 год
фото Ирины Самсоновой, 2020 год
Ср, 03/02/2021 - 16:31

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.