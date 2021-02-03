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Очередная онлайн-конференция, состоявшаяся 2 февраля в Региональном информационном центре «Югра», была посвящена теме «Подготовка к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2021».
В обсуждении данного вопроса приняли участие директор Департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов и руководитель АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.
В прямом эфире было озвучено, что, несмотря на продолжающуюся пандемию, лыжный забег в Югре состоится, но пройдёт он в новом формате.
Для воспитанников спортивных секций, профессионалов и лыжников-любителей спортивное мероприятие будет проходить в 16 муниципальных образованиях округа. В большинстве из них старт назначен на 13 февраля, это в Ханты-Мансийске, Сургуте, Урае, Нефтеюганске, Лангепасе, Покачах, Пыть-Яхе, а также в Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском, Белоярском, Берёзовском, Советском и Сургутском районах. 20 февраля лыжный забег пройдет в Нягани, а 13 марта – в Югорске.
Также было отмечено, что в этом году впервые в состязаниях примут участие воспитанники школ и других образовательных учреждений Югры. Для них забег пройдёт в рамках уроков физкультуры и во внеурочное время.
Масс-старт в этом году отменяется, жителей региона ожидает катание в любом удобном для них месте. «Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте АУ «ЮграМегаСпорт», а затем обменять бланк участника на стартовый пакет», – пояснил директор спортивного учреждения Валерий Радченко. Зарегистрировавшиеся участники получат стартовый номер и могут впоследствии преодолеть дистанцию любой длины на ближайшей к нему лыжной трассе в удобное для них время – в период с 6 по 12 февраля этого года.
Для подтверждения своего участия в забеге югорчанам необходимо прислать в оргкомитет фото и видеосъемки. Кроме этого, организаторы предлагают жителям округа разместить фотографии и видеоролики на личных страницах в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбук с указанием хэштега #лыжня2021хм.
Оценивать работы участников будет компетентное жюри, состоящее из известных спортсменов и ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа. Итоги конкурса будут объявлены по окончании мероприятия. Победителей ожидают подарки.
Лыжники-любители могут принять участие в конкурсе по следующим номинациям: «Самая спортивная семья», «Спортивный класс», «Самый оригинальный стиль передвижения на лыжах», «Спортивный юмор», «Лучшее селфи», «Серебряный возраст» (для жителей 55 лет и старше), «Красота вокруг нас» (на самый красивый пейзаж, который встретился участнику забега), «Моя первая лыжня» (для самых маленьких лыжников), «Лапы и хвосты» (фото и видео на лыжне с домашними питомцами).
Сергей Артамонов призвал всех югорчан поучаствовать в неделе лыжной гонке. «Это отличная возможность покататься на лыжах всей семьёй в ближайшем лесу, пробежать любую по протяженности дистанцию и стать участником популярного всероссийского состязания» – отметил директор Департамента физической культуры и спорта Югры.
Пётр Молданов