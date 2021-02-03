Меры господдержки по сохранению родных языков в Югре

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Согласно государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», предусмотрены следующие меры государственной поддержки для распространения знаний о традициях, языках, истории и культуре коренных малочисленных народов Севера:
1. Предоставление субсидии организациям, издающим (выпускающим) средства массовой информации на языках коренных малочисленных народов Севера, учредителями (соучредителями) которых не являются органы государственной власти автономного округа или органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, в целях финансового обеспечения затрат на производство и выпуск средств массовой информации.
В 2020 году из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры субсидии предоставлены следующим получателям:
– ООО «Ханты-Пресс» на издание 6 номеров детского журнала «Хатлые» на хантыйском языке, тираж одного номера – 700 экземпляров (размер субсидии – 999 600,0 руб.);
– ООО «СосьваЭтноТур» на издание 6 номеров детского журнала «Витсам» на мансийском языке, тираж одного номера – 700 экземпляров (размер субсидии – 999 600,0 руб.).
2. Присуждение грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе по теме: «Популяризация науки, культуры, сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия народов, населяющих автономный округ».
В 2020 году грантовую поддержку получили:
– бюджетное учреждение автономного округа «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» на поддержку социально значимого проекта «Мир олупса» в сетевом издании «Ханты Манси Мир». Проект направлен на популяризацию культуры, сохранение и развитие традиционных промыслов и ремёсел, исторического и культурного наследия народов, населяющих автономный округ, материалы публикуются на трёх языках – хантыйском, мансийском и русском (сумма гранта 691 489, 92 руб., 168 сообщений);
– муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска – редакция газеты «Варта» на поддержку социально значимого проекта «Мы северяне», который посвящён 90-летию автономного округа и представляет собой серию материалов о культуре и традициях коренных малочисленных народов Севера (сумма гранта – 172 931,00 рублей, 10 полос).
Информация о порядке и условиях представления грантов и субсидий размещена на сайте Департамента https://depos.admhmao.ru/vzaimodeystvie-so-sredstvami-massovoy-informatsii/.
3. Обеспечение выпуска окружных газет на национальных языках ханты и манси «Ханты ясанг» (тираж одного номера 2 166 экземпляров) и «Луима сэрипос» (тираж одного номера 1 710 экземпляров). Данные газеты обращены к коренному населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и отражают как проблемы коренных малочисленных народов Севера, так и обеспечивают доступ к социально и экономически значимой информации о развитии автономного округа. Издания выходят в формате А4 на 16-ти полосах, с периодичностью выхода 2 раза в месяц и размещаются в формате pdf с параллельным переводом на русский язык на сайте www.khanty-yasang.ru (сетевое издание «Ханты Манси Мир»).
4. Обеспечение трансляции информационных программ на национальных языках, а также культурно-просветительских передач, рассказывающих о быте, традициях и культуре коренных народов Югры.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» средства массовой информации вправе участвовать в конкурсных процедурах по заключению государственного контракта с Департаментом общественных и внешних связей автономного округа. Так, согласно государственному контракту в 2020 году в региональных врезках федерального телеканала «Россия-1» выходили информационные программы на национальных языках, а также культурно-просветительские передачи, рассказывающие о быте, традициях и культуре коренных народов Югры:
– Еженедельная информационная программа на языках ханты и манси («Увас мир путар»);
– Еженедельная программа на языке ханты и манси («Ёмвош шунянг ёх»);
– Еженедельная программа на русском языке («Угорское наследие»);
– Ежемесячный тележурнал «финно-угорский мир» на русском языке, рассказывает о жизни российских финно-угров.
На радио «Югория» еженедельно транслируются передачи на языке ханты «Рот ясанг», на языке манси «Тарнг турсуе».
На окружном телеканале «Югра» выходит в эфир детская программа «Югорика» – это телевизионный проект, посвящённый изучению хантыйского и мансийского языков, и цикл авторских программ о жизни коренных народов Севера «Спецзадание. Северный дом».
Кроме того, Департаментом внутренней политики автономного округа с 2012 года на постоянной основе осуществляется размещение и актуализация информации на тематическом сайте «Коренные малочисленные народы Севера Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» единого официального сайта государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (https://kmns.admhmao.ru). На сайте размещается информация о различных аспектах жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера: сведения об основных праздниках, организациях и учреждениях, осуществляющих деятельность по сохранению и развитию культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера, о людях, внесших большой вклад в сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера (учёные, учителя, творческая интеллигенция, работники здравоохранения, мастера декоративно-прикладного искусства, государственные и политические деятели, мастера традиционных промыслов, общественные деятели, спортсмены), перечень реализуемых мер государственной поддержки, нормативные правовые акты (международное право, документы федерального, регионального уровня) и т.д. Всего в течение 2020 года на сайте в новостном разделе опубликовано 30 материалов.
На интернет-платформе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (www.ouipiir.ru) пополняются электронные ресурсы по родным языкам коренных малочисленных народов Севера:
– Депозитарий – электронный каталог. В депозитарии представлены материалы (фотофонд, аудио и видеозаписи) фольклорного архива института. Каждое фольклорное произведение содержит фрагмент аудио или видеозаписи, данные об исполнителе, указание на жанровую классификацию и языковую группу (диалект), место и время записи материала у носителя, краткую аннотацию, фрагмент расшифровки записи и фрагмент перевода фольклорного произведения на русский язык.
В настоящее время данный ресурс насчитывает более 650 фольклорных произведений (сказок, песен, мифов, легенд, загадок и др.) на языках коренных народов Югры;
– Электронная библиотека, в которую включены издания за 2010-2020 годы по языку и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре, в том числе на родных языках народов Севера;
– «Интерактивная литературная карта Югры» постоянно пополняемый информационный ресурс о литературной истории Югры связанной, в том числе и с именами писателей ханты, манси и ненцев: Еремеем Айпиным, Марией Вагатовой, Юваном Шесталовым, Андреем Тархановым, Юрием Вэллой;
– «Изучаем родной язык» (циклы уроков хантыйского, мансийского и ненецкого языков для самообразования).
Также Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок проводится мониторинг состояния уровня владения родным языком и социально-экономических проблем коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Материал подготовлен Ульяной Данило по информации Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Рәт ясӑӊӑн хӑншӆӑт, путӑртӆӑт
Югра мўвн хӑнты, вухаӆь па юрн мир ясӊӑтн айкеӆ ӆэщӑтты кєша «Развитие гражданского общества» поступсы хўват кашӑӊ оӆ нётупсы субсидия вухӑт єсӆыйӆӆайт.
Ёмвош округ бюджет вухӑт эвӑӆт 2020-мит оӆн рәт ясӊӑтн ай няврємӑт кєша журнал вєрты пӑта нётупсы вухӑт кӑсупсы мухты мӑӆыйт. ООО «Ханты-пресс» нємуп тӑхи 999 600 щурӑс шойт вух па ООО «СосьваЭтно Тур» нємуп тӑхи ищи арат субсидия нётупсы вух ёша павӑтсӑӊӑн. Щи тӑхеӊӑнӑн рәпитты ёх хӑнты ясӑӊӑн «Хӑтӆые» нємпи хәт журнал вєрсӑт па вухаӆь ясӑӊӑн «Витсам» нємпи хәт нєпек ай няврємӑт кєша хӑншсӑт. Няврємӑт кєша кашӑӊ нєпек ӆапӑтсотн єсӑӆсӑт.
Щӑӆта 2020-мит оӆн «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑна грантовой 691 489, 92 щурӑс шойт вухн мӑсыйт. Щи вухӑт унтасн айкеӆ хӑншты ёх «Ханты Манси Мир» нємуп сетевой издания интернет хуща ӆэщӑтсӑт. Оӆ мӑр щӑта 168 арсыр айкеӆ хӑнты, вухаӆь па рўщ ясӊӑтн хӑншсӑт.
Щи тумпи Нижневартовск вошӑӊ «Варта» нємпи газетайн рәпитты ёх Ёмвош округ 90 оӆа вум кєша «Мы северяне» нємуп вєр ӆэщӑтсӑт. Ӆывеӆа 172 931 щурӑс шойт вух мӑсы. Ӆыв шуши мир оӆӑӊӑн 10 лопас газетайн хӑншсӑт.
Нётупсы субсидия вух оӆӑӊӑн нын Югра мўв оса вєрӑт тәты тӑхийн: https://depos.admhmao.ru/vzaimodeystvie-so-sredstvami-massovoy-informatsii/ ӆўӊтаты.
Щӑӆта Ёмвош округн хӑнты па вухаӆь ясӑӊӊӑнӑн «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑн єтӆаӊӑн. Хӑнты мир газета округ ӆуваттыйн кӑт щурӑс 166 хӑннєхә ӆўӊӑтӆ. Вухаӆь ёх нєпек и щурфс 710 хӑннєхә хӑнӆшӑӆ. Тӑм газетайӊӑн тыӆӑщ мӑр кӑт пўш єтӆӑӊӑн. Тӑта рәпитты айкеӆ хӑншты ёх шуши мир вәӆупсы, поступсэт оӆӑӊӑн, Вуӆаӊ Отечественной ӆаӆьн ӆаӆясум хӑннєхәйт, щи пурайн рәпитум хуятӑт па па арсыр вєрӑт оӆӑӊӑн хӑнты, вухаӆь па рўщ ясӊӑтн хӑншӆӑт. Щи утӑт интернет хўват: www.khanty-yasang.ru тӑта вантты рӑхӆ.
Щи тумпи телевидение хўват ищи рәт ясӊӑтн айкеӆӑт ӆэщӑтӆайт. Щиты «Россия-1» нємпи канал хуща хӑнты па вухаӆь ясӑӊӊӑнӑн «Увас мир путар» нємпи передачайӊӑн ӆапӑт мӑр и пўш єтӆяӆӊӑн. Щи тумпи хӑнты па маньщи ясӑӊӊӑнӑн ӆапӑт мӑр и пўш «Ёмвош щунєӊ ёх» вєр вантты пӑкӆўв.
«Югория» нємуп тӑхийн рәпитты ёх «Угорское наследие» нємпи ут па ӆэщӑтӆӑт. Ӆыв щӑта шуши ёх вәӆупсы па арсыр айкеӆӑт оӆӑӊӑн путӑртӆӑт. Финно-угорской мир вәӆупсы оӆӑӊӑн ищи тӑм канал хуща уша вєрты рӑхӆ.
Ар оӆ мӑр радио «Югория» хуща хӑнты па вухаӆь мир рәт ясӑӊ хәӆӑнтӆӑт.
Щӑӆта Ёмвош округн вәӆты «Югра» нємпи канал хуща «Югорика» нємпи ут ӆэщӑтӆа, ӆәӆн ай тёпиет щи вєр унтасн рәт ясӑӊ ат вәнӆтаӆӑт. «Северный дом» нємпи ут хуща рўщ ясӑӊӑн шуши мир вәӆупсы оӆӑӊӑн айкеӆӑт вантты рӑхӆ.
Щи тумпи Югра мўв ӆыпи вєрӑт тәты департамент хуща «Коренные малочисленные народы Севера Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» нємуп интернет хӑр вәӆ, щи вєр оӆӑӊӑн тӑта: (https://kmns.admhmao.ru) вантаты. Тӑта шуши мир кєша ӆэщӑтум поступсэт оӆӑӊӑн уша вєрты рӑхӆ. Тӑм тӑхийн хӑнты, вухаӆь па юрн учёной хӑннєхәйт оӆӑӊӑн ӆўӊтаты. 2020-мит оӆ мӑр тӑта 30 айкеӆ єтӑс.
Щӑӆта Ас-угорской институтн рәпитты ёх хӑнты, вухаӆь па юрн ясӊӑтн йис арӑт, моньщӑт па путрӑт нух хӑншӆӑт па наука щирн ӆєрамтӆӑт щи вєр оӆӑӊӑн тӑта: www.ouipiir.ru уша вєраты. Ин щӑта 650 арсыр путрӑт ха ӑктӑман вәӆӆӑт. Щи тумпи тӑта электронной библиотека ӆэщӑтман вәӆ. Тыв рәт ясӊӑтн єтӆюм киникайт 2010-мит оӆ вўш эвӑӆт 2020-мит оӆ вәнта вєрсайт. Ӆыв интернет мухты хӑнты, вухаӆь па юрн ясӊӑт вәнӆтӑты вєр ӆэщӑтсӑт. Щи тумпи Ас-угорской институтн рәпитты ёх Югра мўв ӆуваттыйн уша вєрӆӑт, муй кємн шуши мир рәт ясӊеӆ вәӆэӆ.
Ёмвош округ общественной па внешней связят департамент айкеӆ хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Ульяна Данило