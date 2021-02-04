Югорчане могут записаться на вакцинацию против COVID-19 в режиме онлайн

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Онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса открылась на портале госуслуг. Сервис работает в штатном режиме.
Заявку на прохождение иммунизации можно отправить из любого региона России. Для этого нужно быть зарегистрированным на портале, выбрать удобный пункт вакцинации, дату и время. Если свободных мест нет, то можно записаться в лист ожидания – сотрудники медицинского учреждения свяжутся с каждым заявителем для уточнения деталей. Помимо этого, желающие пройти вакцинацию могут напрямую обратиться в регистратуру медицинского учреждения.
«Для регионов, своевременно выполнивших работы по настройке региональных систем в сфере здравоохранения, запись граждан на вакцинацию происходит в предоставленные медицинскими организациями доступные интервалы времени. В большинстве регионов запись на вакцинацию или запись в лист ожидания работают. В ряде регионов проводится донастройка информационных систем. В ближайшее время жители этих регионов будут проинформированы о том, что услуга заработала», – сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов.
Отметим, что на сегодняшний день первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции привиты 17 тысяч 814 югорчан, из них 4 тысячи 174 человека полностью завершили иммунизацию.
Всего в автономный округ поступило свыше 27 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».
Пройти вакцинацию от коронавируса может каждый желающий от 18 лет и не имеющий противопоказаний.
В приоритетном порядке поставить прививку могут югорчане старше 60 лет; граждане, имеющие хронические заболевания; граждане, работающие с большим число людей.
Противопоказаниями для вакцинации являются возраст моложе 18 лет, обострение хронических заболеваний, заболевание ОРВИ, гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции, беременность и кормление грудью.
Процедура проходит в два этапа. Сначала вводится первый компонент, через 21 день – второй.
Полный иммунитет сформируется через 2-3 недели после введения второго компонента вакцины.