Сегодня 4 февраля – День борьбы с онкологическими заболеваниями

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Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями.
По округу число пациентов впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение за 2020 год, составило 3674 человек. В настоящее время на диспансерном учёте в Югре состоит 32631 человек, из них более 5 лет проживают 55,7%.
Среди всего населения наибольшее число больных выявлено со злокачественными новообразованиями за 2020 год:
на 1 месте злокачественные новообразования молочной железы – 13,7 % (552 случая), за 2019 год – 13%,
на 2-ом месте колоректальный рак – 11,9% (476 случаев) за 2019 год – 12,2%,
на 3-ем месте – рак трахеи, бронхов, лёгкого – 11% (443 случая), за 2019 год – 11,1%,
на 4-м месте злокачественное новообразование кожи – 7,5 % (301 случай), за 2019 год – 8,8%,
на месте 5-м рак предстательной железы – 7,4 % (296 случаев), за 2019 год – 7,2%.
В структуре запущенных случаев львиную долю составляют: рак поджелудочной железы - 61,9%, печень и внутрипеченочные желчные протоки - 59%, рак желудка – 43%, рак трахи, бронхов, легких – 39%.
С 1 августа 2020 года в Югре открыты 2 Центра амбулаторной онкологической помощи на базе «Нефтеюганской окружной клинической больницы им. В.И. Яцкив» и «Советской районной больницы». Кроме этого, онкологических пациентов принимает ЦАОП «Сургутской окружной клинической больницы».
В медицинских организациях автономного округа медицинская помощь онкологическим больным оказывается в полном объёме в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «онкология», утверждённая приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 года.
Внедрены скрининговые программы ранней диагностики рака на основе стандартов Международного противоракового союза: маммологический скрининг женщин старше 40 лет, обследование мужского населения старше 45 лет на простатспецифический антиген, скрининг колоректального рака, скрининг рака шейки матки методом жидкостной цитологии.
Медицинские организации автономного округа, оказывающие онкологическую помощь, оснащены современным диагностическим оборудованием: магнитно-резонансными, компьютерными томографами, системой нейронавигации, робототехнической установкой «Да Винчи», аппаратами ультразвукового исследования экспертного класса. Для проведения лучевой терапии и лучевой диагностики имеются линейные ускорители, гамма-терапевтический аппарат, центр позитронно-эмиссионной томографии, установка стереотаксического облучения «гамма-нож».
По информации пресс-центра Окружной клинической больницы