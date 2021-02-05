Борис Хохряков принял участие в заседании Правительства

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5 февраля на заседании Правительства округа, в котором принял участие Председатель Думы региона Борис Хохряков, рассмотрено 23 вопроса.
Установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2021 год. В среднем на душу населения определена сумма в 16306 рублей. Для трудоспособного населения – 17544 рубля; для пенсионеров – 13242 рубля; для детей – 16407 рублей. Документом определяется величина прожиточного минимума, которая учитывается при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты.
Утверждено распоряжение Правительства о предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Югре, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В срок до 1 мая текущего года в беззаявительном порядке она будет предоставлена состоящим на 30 апреля 2021 года на учете в Центре социальных выплат Югры.
В размере 15 000 рублей инвалидам, участникам Великой Отечественной войны; жителям блокадного Ленинграда, неработающим пенсионерам из числа бывших узников концлагерей. В размере 10 000 рублей труженикам тыла. В размере 2 000 рублей неработающим пенсионерам из числа детей участников Великой Отечественной войны, погибших, либо умерших, пропавших без вести в годы войны и другим категориям граждан.
Пресс-секретарь Председателя Думы
автономного округа