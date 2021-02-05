«II Шесталовские чтения» пройдут в день рождение мансийского поэта

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Научно-практическая конференция с международным участием «II Шесталовские чтения» состоятся 22 июня 2021 года в день рождения мансийского поэта Ювана Шесталова. Планируется, что они пройдут в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа».
Организаторами конференции выступают община коренного малочисленного народа манси «Тагт махум» («Люди с Сосьвы») в партнёрстве с Обско-угорским институтом прикладных исследователей и разработок, этнографическим музеем под открытым небом «Торум Маа». Мероприятие пройдет за счёт средств гранта Губернатора Югры.
Ведущий научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследователей и разработок, председатель общины «Тагт махум» Светлана Динисламова отметила: «Из-за коронавирусных ограничений мы дважды переносили дату мероприятия, изначально планировали провести в ноябре 2020 года, затем феврале 2021 года. В настоящее время принято решение организовать чтения в день рождения Ювана Шесталова 22 июня. Мы рассматривали онлайн-формат, но многие участники, подавшие заявки на участие в конференции, высказали пожелания оставить очный формат. Все устали смотреть друг на друга с экранов компьютеров и хотят живого общения. Заявки на участие подали более 40 человек из разных финно-угорских территорий России, а также из-за рубежа. Мы планируем издать сборник статей участников конференции и презентовать его во время проведения «Шесталовских чтений». Сборник будет состоять из двух разделов, в одном будут собраны воспоминания о Юване Шесталове, во втором опубликованы научные статьи участников конференции».
К участию в «Шесталовских чтениях» приглашаются учёные, писатели, аспиранты, переводчики, работники культуры и образования. В рамках чтений состоятся: первый окружной научно-практический семинар «Изучаем родную литературу в школе», круглый стол «Литература обских угров: современное состояние и перспективы развития». Участники посетят Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова, этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» примут участие в мемориальной акции «Дань памяти» – посещение могилы писателя и городища «Мирового смотрителя».
На конференции обсудят проблемы фольклоризма в литературе, фольклор и письменные традиции, материальную и духовную культуру обско-угорских и самодийских народов, переводы как объекты лингвистического исследования, языки коренных малочисленных народов Севера. Главная тема мероприятия – творчество известного мансийского писателя Ювана Шесталова.
Людмила Теткина