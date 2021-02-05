Югра направила предложения в федеральный план мероприятий Года науки

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Югра направила предложения в федеральный план мероприятий Года науки
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. На федеральном уровне началось формирование плана мероприятий, в котором будут учтены национальные цели, определенные президентом РФ, предложения исследовательских институтов, вузов, федеральных и региональных органов власти.

«Нам важно активное участие всех субъектов РФ, которые на своем уровне подхватят федеральные форматы и будут развивать их на местах. У нас есть понятные цели и задачи, под которые создается план. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий. И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят для самореализации. Далее – повышение вовлеченности профессионального сообщества в научно-технологическое развитие, задача – отразить востребованность профессии ученого и перспективы исследовательской карьеры в стране. Помимо этого, важно донести до населения ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, чем сегодня живут, и какие задачи решают наши ученые», - сказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания президиума оргкомитета по проведению Года науки и технологий.

В свою очередь в Югре главой региона Натальей Комаровой 2021 год объявлен Годом знаний. В округе сформированы планы мероприятий по реализации в регионе Года науки и технологий, Года знаний. Их уже оценили экспертный пул, члены совета, общественники в ходе заседания общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

Губернатор отметила, что в Год знаний в Югре необходимо применять новые возможности для самореализации и развития талантов. «К концу 2021 года мы должны получить обновлённую, отвечающую современным требованиям, работающую систему выявления, поддержки, развития способностей и талантов детей, молодежи», - подчеркнула Наталья Комарова.

В план Года знаний в Югре включено 85 мероприятий, в план Года науки и технологий в Югре – 99 мероприятий. 

Для включения в федеральный документ правительством автономного округа в качестве предложений направлены следующие мероприятия:

- VIII международная научная студенческая конференция «Русский язык в ХХI веке: исследования молодых»;

- IV международный молодежный научно-практический форм «Нефтяная столица»;

- XII международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС;

- VIII всероссийская конференция молодых ученых «Наука и инновации XXI века».

Отметим, что в основную часть Года науки и технологий в России войдут около 70 федеральных мероприятий. Из них 60% пройдут в формате тематических форумов, выставок, научно-практических конференций международного, всероссийского и регионального уровней. Ожидается, что в онлайн- и офлайн-форматы будут вовлечены не менее 50 млн человек.

Подчеркнем, после принятия правительством Российской Федерации плана Года науки и технологий региональный план будет синхронизирован с ним и принят в феврале этого года. В настоящий момент окружной документ находится на стадии согласования у общественников и профильных ведомств.

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 05/02/2021 - 12:49

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