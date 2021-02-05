Свыше 4,5 тысячи югорчан получат выплату ко Дню Победы

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Распоряжение о предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям югорчан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне утвердили сегодня, 5 февраля, члены окружного правительства. Такое решение было принято в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«Данная выплата приурочена к памятной дате – 76 годовщине Победы. Она будет предоставлена ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны; лицам, приравненным к ним; награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветеранам из числа тружеников тыла, вдовам погибших и умерших инвалидов и участников войны; инвалидам боевых действий вследствие боевой травмы; родителям погибших военнослужащих; детям, чьи родители погибли на фронте в годы Великой Отечественной войны», – подчеркнула Наталья Комарова.
Получателями выплаты станут 4 тысячи 733 югорчанина. Выплата в размере 15 тысяч рублей будет предоставлена инвалидам, участникам Великой Отечественной войны; югорчанам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; неработающим пенсионерам из числа узников концлагерей. Труженикам тыла будет выплачено по 10 тысяч рублей. Выплата в 5 тысяч рублей будет предоставлена вдовам погибших инвалидов и участников войны.