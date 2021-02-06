За закрытыми дверями «Красной зоны»

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5 февраля в Ханты-Мансийске в государственном художественном музее в присутствии губернатора Югры Натальи Комаровой состоялось открытие фотовыставки «Красная зона». В экспозиции представлен самоотверженный труд медицинских сотрудников в период борьбы против новой коронавирусной инфекции. Этот проект создан творческой мастерской «Грандфото.РФ» и окружной клинической больницей Ханты-Мансийска. Финансовую поддержку фотопроекту оказало предприятие «Газпромнефть-Хантос».
Посетители выставки увидят 100 снимков фотографа Вадима Лавренко. Фотосъёмка происходила в декабре прошлого года в так называемой «красной зоне» окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийска. Для получения достоверной информации автору предстояло побывать в закрытых зонах отделении реанимации, интенсивной терапии, инфекционном, а также в родильном отделении с соблюдением всех мер безопасности, включая двухнедельный карантин.
Сегодня главный врач ОКБ г. Ханты-Мансийска Елена Кутефа и директор творческой мастерской «Грандфото.РФ» Артём Здоров пригласили посетителей выставки своим глазами посмотреть на происходящее вокруг пациентов с диагнозом COVID-19. Сам фотограф не присутствовал на открытии, за него «говорят» люди, запечатлённые в кадре.
«На снимках вы видите и врачей, и простых медработников, студентов-волонтеров Ханты-Мансийской медицинской академии, которым пришлось работать в «красной зоне». Год оказался очень сложным для всех нас, подверг проверке на прочность, он очень изменил нас изнутри, мы стали сильнее, мудрее», – сказала Елена Кутефа.
Артём Здоров обратился с такими словами: «Может быть, эта выставка с нотками трагизма, но такое было время, это факт. После просмотра кадров лично для себя я понял цену человеческой жизни, что нужно заботиться о своих родителях, ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих».
Фотовыставка будет открыта до 15 февраля. В соответствии с действующими ограничениями на экспозицию допускаются группы до 15 человек. Также Наталья Комарова предложила оцифровать фотоснимки и разместить их в интернете для всеобщего доступа.
Тамара Мерова